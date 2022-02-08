Популярний бенчмарк опублікував новий рейтинг Android-смартфонів, що отримали найвищі оцінки задоволеності користувачів.
Дивися повний текст Експерти назвали Android-смартфони, якими користувачі найбільше задоволені (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 лют, 2022 22:55
Експерти назвали Android-смартфони, якими користувачі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти назвали Android-смартфони, якими користувачі найбільше задоволені (інфографіка).
Додано: Суб 12 лют, 2022 22:55
да, Ванпласа даже жалко, хотя... вроде 10й не так и плох
но хочется книжку!!!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|