RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерти назвали Android-смартфони,
якими користувачі...

Експерти назвали Android-смартфони, якими користувачі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 22:55

Експерти назвали Android-смартфони, якими користувачі...

Пропонуємо до обговорення:
Популярний бенчмарк опублікував новий рейтинг Android-смартфонів, що отримали найвищі оцінки задоволеності користувачів.

Дивися повний текст Експерти назвали Android-смартфони, якими користувачі найбільше задоволені (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97450
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 22:55

да, Ванпласа даже жалко, хотя... вроде 10й не так и плох
но хочется книжку!!!
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3803
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 08 лют, 2022 13:21
40 5337
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 лют, 2022 21:21
warlamp
В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили... 1, 2, 3
R2 » П'ят 11 лют, 2022 09:41
21 2526
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 23:17
hottabich111
Перший планшет Nokia на Android надійшов у продаж в...
R2 » Сер 02 лют, 2022 22:48
2 296
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 лют, 2022 23:03
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2762)
12.02.2022 22:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.