Обсяг надходжень готівки до кас українських банків за 2021 рік зріс на 19,1% до 2521 млрд грн.
Дивися повний текст Оборот готівки в Україні зріс за 2021 рік ще на 20%. Яких операцій найбільше.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 лют, 2022 23:41
Оборот готівки в Україні зріс за 2021 рік ще на 20%....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оборот готівки в Україні зріс за 2021 рік ще на 20%. Яких операцій найбільше.
Додано: Нед 13 лют, 2022 23:41
А может оборот наличных просто вырос на процент инфляции? Как вырос оборот безналичных за год ?
|