RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Оборот готівки в Україні зріс
за 2021 рік ще на 20%....

Оборот готівки в Україні зріс за 2021 рік ще на 20%....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 23:41

Оборот готівки в Україні зріс за 2021 рік ще на 20%....

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг надходжень готівки до кас українських банків за 2021 рік зріс на 19,1% до 2521 млрд грн.

Дивися повний текст Оборот готівки в Україні зріс за 2021 рік ще на 20%. Яких операцій найбільше.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97458
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 23:41

А может оборот наличных просто вырос на процент инфляции? Как вырос оборот безналичных за год ?
gretzky_vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 06.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили... 1, 2, 3
R2 » П'ят 11 лют, 2022 09:41
22 2690
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 лют, 2022 19:10
Faceless
У 2021 році українці сплатили 1,9 млрд гривень податку...
R2 » Суб 12 лют, 2022 21:14
0 172
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 лют, 2022 21:14
R2
В Україні можна отримати спецсубсидію на...
R2 » Сер 09 лют, 2022 10:21
5 432
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 14:38
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (47)
13.02.2022 23:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.