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В Україні ставлять за мету
знизити інфляцію на кінець...

В Україні ставлять за мету знизити інфляцію на кінець...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 09:59

В Україні ставлять за мету знизити інфляцію на кінець...

Пропонуємо до обговорення:
В уряді розраховують на стабілізацію інфляційних процесів в країні та розраховують до кінця року досягти цільового показника інфляції у 5%.

Дивися повний текст В Україні ставлять за мету знизити інфляцію на кінець року до 5%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 10:00

эта басня гуляет 8 лет уже
2baobab224
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 10:25

наверное раздачей 1000 через вср###ю дию будут "снижать"
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 12:39

может быть речь идёт о 5% в месяц?... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 12:53

Так, 5% на місяць було б непогано.
А то, здається, зараз більше.
tetiv
 
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