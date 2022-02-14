В уряді розраховують на стабілізацію інфляційних процесів в країні та розраховують до кінця року досягти цільового показника інфляції у 5%.
Дивися повний текст В Україні ставлять за мету знизити інфляцію на кінець року до 5%.
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Додано: Пон 14 лют, 2022 09:59
В Україні ставлять за мету знизити інфляцію на кінець...
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Дивися повний текст В Україні ставлять за мету знизити інфляцію на кінець року до 5%.
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