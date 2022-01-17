SkyUp припиняє продаж квитків на три дні — лізингодавці...

Nickoss1 написав:

Никогда АН не выпускал конкурентных среднемагистральных самолетов, типа А320 или Б737.Эпоха выпуска самолётов для пассажирских перевозок для АНа закончилась в конце 60-х на ближнемагистральном Ан-24. На большее не спромоглись. И соваться в эту нишу сейчас (впрочем как и 10,20,30 лет назад) это то же самое, что возобновить производство запорожцев. Боинг и Айрбас не догнать никогда. Советский (украинский) авиапром морально умер уже в начале 80-х.Насчет заботы о лизингодавцах, то тут да. Нет железных яиц работать в Украине - давай до свиданья. После парочки ковидных лет, в условиях, когда половина бортов простаивает на земле предложение как бы превышает спрос. Пусть попробуют пристроить свои самолёты в менее рискованных регионах. А тут их нишу пока с удовольствием займут другие. С более крепкими нервами.