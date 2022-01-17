SkyUp припиняє продаж квитків на три дні — лізингодавці...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:22

  Nickoss1 написав:Насчет заботы о лизингодавцах, то тут да. Нет железных яиц работать в Украине - давай до свиданья. После парочки ковидных лет, в условиях, когда половина бортов простаивает на земле предложение как бы превышает спрос. Пусть попробуют пристроить свои самолёты в менее рискованных регионах. А тут их нишу пока с удовольствием займут другие. С более крепкими нервами.

С учетом сбоя в поставках в 2020-2021 годах и возвращением рынка к нормальному положению, вскоре может оказаться так, что даже за "ржавыми корытами" очередь будет стоять из арендаторов.
Как с нефтью - никому не была нужна, скважины закрыли, новых не бурили, теперь никак предложение не догонит спрос.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:39

  Nickoss1 написав:Тракторист

Никогда АН не выпускал конкурентных среднемагистральных самолетов, типа А320 или Б737.
Эпоха выпуска самолётов для пассажирских перевозок для АНа закончилась в конце 60-х на ближнемагистральном Ан-24. На большее не спромоглись. И соваться в эту нишу сейчас (впрочем как и 10,20,30 лет назад) это то же самое, что возобновить производство запорожцев. Боинг и Айрбас не догнать никогда. Советский (украинский) авиапром морально умер уже в начале 80-х.

Насчет заботы о лизингодавцах, то тут да. Нет железных яиц работать в Украине - давай до свиданья. После парочки ковидных лет, в условиях, когда половина бортов простаивает на земле предложение как бы превышает спрос. Пусть попробуют пристроить свои самолёты в менее рискованных регионах. А тут их нишу пока с удовольствием займут другие. С более крепкими нервами.

а чем вас не устраивает например Ан-148?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:31

  Тракторист написав:а чем вас не устраивает например Ан-148?...

Он всем хорош. Только дальность полета и пассажировместимость в 2 раза меньше. Ну и как быстро Антонов может наклепать хотя бы 10 самолётов?
Плюс представьте: прилетает ваш самолёт куда-нибудь в Вену или Афины и тут оказывается, что требуется замена какой-нибудь детали. Каковы шансы, что на складе в аэропорту Вены или Афин найдутся запчасти к АН? И каковы шансы найти там запчасти к 737 или 321? В итоге вместо задержки на пару часов ваш самолёт будет стоять пару дней в ожидании запчастей (и техников!). Сорванные рейсы, плата за парковку, размещение экипажа...
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 16:32

  Gastarbaiter написав:
  Тракторист написав:а чем вас не устраивает например Ан-148?...

Он всем хорош. Только дальность полета и пассажировместимость в 2 раза меньше. Ну и как быстро Антонов может наклепать хотя бы 10 самолётов?
Плюс представьте: прилетает ваш самолёт куда-нибудь в Вену или Афины и тут оказывается, что требуется замена какой-нибудь детали. Каковы шансы, что на складе в аэропорту Вены или Афин найдутся запчасти к АН? И каковы шансы найти там запчасти к 737 или 321? В итоге вместо задержки на пару часов ваш самолёт будет стоять пару дней в ожидании запчастей (и техников!). Сорванные рейсы, плата за парковку, размещение экипажа...

а что вы хотели? наши западные "друзья" в течении многих лет уничтожали отрасль за отраслью - можете высказать им своё спасибо... :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 16:55

  Тракторист написав:
  Gastarbaiter написав:
  Тракторист написав:а чем вас не устраивает например Ан-148?...

Он всем хорош. Только дальность полета и пассажировместимость в 2 раза меньше. Ну и как быстро Антонов может наклепать хотя бы 10 самолётов?
Плюс представьте: прилетает ваш самолёт куда-нибудь в Вену или Афины и тут оказывается, что требуется замена какой-нибудь детали. Каковы шансы, что на складе в аэропорту Вены или Афин найдутся запчасти к АН? И каковы шансы найти там запчасти к 737 или 321? В итоге вместо задержки на пару часов ваш самолёт будет стоять пару дней в ожидании запчастей (и техников!). Сорванные рейсы, плата за парковку, размещение экипажа...

а что вы хотели? наши западные "друзья" в течении многих лет уничтожали отрасль за отраслью - можете высказать им своё спасибо... :mrgreen:


ну так, ватним механізаторам скрізь наші "западные "друзья" заважають, інша справа - наші "східні друзі", завдяки ним ми просто цвітемо та пахнемо. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 00:58

  Тракторист написав:а что вы хотели? наши западные "друзья" в течении многих лет уничтожали отрасль за отраслью - можете высказать им своё спасибо... :mrgreen:

Сложно комментировать бред
Gastarbaiter
 
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