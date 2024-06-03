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Honda припиняє випуск недорогого
конкурента Audi A4 і...

Honda припиняє випуск недорогого конкурента Audi A4 і...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:21

Honda припиняє випуск недорогого конкурента Audi A4 і...

Пропонуємо до обговорення:
Останні Acura TLX зійдуть з конвеєра заводу в Огайо (США) до кінця липня. Після цього підприємство почнуть переобладнувати для випуску електрокросовера Acura RSX.

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Honda припиняє випуск недорогого конкурента Audi A4 і BMW 3 Series
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:21

Вообще-то этот не дорогой конкурент не такой уж и не дорогой , а во вторых он в классе ауди а6 и бмв 5 серии , но никак не а4 и тройки бмв
reshetnikov_app
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:08

  reshetnikov_app написав:Вообще-то этот не дорогой конкурент не такой уж и не дорогой , а во вторых он в классе ауди а6 и бмв 5 серии , но никак не а4 и тройки бмв

На своєму сайті виробник порівнює TLX саме з A4 і 3-й, а type S - з S4 і 340i
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