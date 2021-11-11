RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як працюватиме програма
«єСмартфон»: відповіді на...

Як працюватиме програма «єСмартфон»: відповіді на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 11:23

Як працюватиме програма «єСмартфон»: відповіді на...

Пропонуємо до обговорення:
Після анонсу президентом України програми “єСмартфон” з’явилось чимало питань.

Дивися повний текст Як працюватиме програма «єСмартфон»: відповіді на найважливіші запитання.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97472
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 11:23

ну все.... айфон мій!
kjokka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 13:41

Редко у нас происходит что-то хорошее. Мелочь, а приятно.
Svetas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 01.02.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 15:12

Редко у нас происходит что-то хорошее. Мелочь, а приятно.
Svetas
Ну почему же.. Миллиард деревьев посадили уже, учителям з/пл по 4000 долл. платят, для тех кому больше 70 лет - квартплата бесплатно.. А Вы говорите, что редко...
Alexnik
 
Повідомлень: 203
З нами з: 17.04.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 15:27

Alexnik Это всё понятно. Но 1000 свою я получила и успешно потратила, чего и Вам желаю. :-) не сомневаюсь и в смартфоне, это ИМ выгодно , для них хороший откат, для нас хоть какие то 2 копейки. Я же писала, что хорошее у нас редко.
Svetas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 01.02.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 16:20

Пригадую як колись давно мені передали з Італії мобілку-слайдер Нокіа Модель вже й не згадаю Але на той час це було як ПОРШЕ. Менше з тим. Сімка в ньому була підшита лиш до водафона (тоді цього оператора в Україні не було) На іншій сімці мобілка не працювала. Мучився пару місяців а потім кулібіни передали мобілку в Венгрію і там такі ж кулібіни зламали захист правда за 100 баксів. А ще через пару місяців цей захист ламали вже в Чернівцях за 20-30. Думаю що і тут буде те ж саме.Вдалих майбутніх продаж панове пенсіонери.
mikhail_kotsovskiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 30.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 20:12

  Svetas написав:это ИМ выгодно , для них хороший откат, для нас хоть какие то 2 копейки

но это за НАШИ деньги, а не за ИХ! поймите уже...
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3294
З нами з: 03.02.13
Подякував: 322 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 20:47

Tamagoch Понятно, что за наши, а за чьи же ещё? При Пэце нам и эти 2 копейки не кидали....воровали ВСЁ! Небольшой прогресс налицо :-)
Svetas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 01.02.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 54 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Цьогоріч запрацює програма термомодернізації близько 5... 1, 2
R2 » П'ят 11 лют, 2022 15:51
19 2173
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лют, 2022 10:18
_hunter
Папери більше не потрібні. Як працюватиме оформлення...
R2 » Суб 04 гру, 2021 23:39
9 1059
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 10:28
_hunter
Як працюватиме COVID-амністія для тих, хто купив... 1, 2
R2 » Сер 10 лис, 2021 09:05
10 1179
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 09:25
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.