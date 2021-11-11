Після анонсу президентом України програми “єСмартфон” з’явилось чимало питань.
Дивися повний текст Як працюватиме програма «єСмартфон»: відповіді на найважливіші запитання.
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Додано: Пон 14 лют, 2022 11:23
Як працюватиме програма «єСмартфон»: відповіді на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як працюватиме програма «єСмартфон»: відповіді на найважливіші запитання.
Додано: Пон 14 лют, 2022 15:12
Svetas
Ну почему же.. Миллиард деревьев посадили уже, учителям з/пл по 4000 долл. платят, для тех кому больше 70 лет - квартплата бесплатно.. А Вы говорите, что редко...
Додано: Пон 14 лют, 2022 15:27
Alexnik Это всё понятно. Но 1000 свою я получила и успешно потратила, чего и Вам желаю. не сомневаюсь и в смартфоне, это ИМ выгодно , для них хороший откат, для нас хоть какие то 2 копейки. Я же писала, что хорошее у нас редко.
Додано: Пон 14 лют, 2022 16:20
Пригадую як колись давно мені передали з Італії мобілку-слайдер Нокіа Модель вже й не згадаю Але на той час це було як ПОРШЕ. Менше з тим. Сімка в ньому була підшита лиш до водафона (тоді цього оператора в Україні не було) На іншій сімці мобілка не працювала. Мучився пару місяців а потім кулібіни передали мобілку в Венгрію і там такі ж кулібіни зламали захист правда за 100 баксів. А ще через пару місяців цей захист ламали вже в Чернівцях за 20-30. Думаю що і тут буде те ж саме.Вдалих майбутніх продаж панове пенсіонери.
Додано: Пон 14 лют, 2022 20:12
Додано: Пон 14 лют, 2022 20:47
Tamagoch Понятно, что за наши, а за чьи же ещё? При Пэце нам и эти 2 копейки не кидали....воровали ВСЁ! Небольшой прогресс налицо
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