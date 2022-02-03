Найбільша українська авіакомпанія "МАУ" розпочала масове виведення літаків за кордон на вимогу лізингодавців, які стурбовані новинами про швидке вторгнення Росії.
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Додано: Пон 14 лют, 2022 17:49
«МАУ» масово виводить за кордон літаки – що відбувається
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Дивися повний текст «МАУ» масово виводить за кордон літаки – що відбувається.
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