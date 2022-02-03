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«МАУ» масово виводить за
кордон літаки – що відбувається

«МАУ» масово виводить за кордон літаки – що відбувається
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 17:49

«МАУ» масово виводить за кордон літаки – що відбувається

Пропонуємо до обговорення:
Найбільша українська авіакомпанія "МАУ" розпочала масове виведення літаків за кордон на вимогу лізингодавців, які стурбовані новинами про швидке вторгнення Росії.

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