Цьогоріч розпочнеться будівництво Київської окружної дороги.
Дивися повний текст Окружні дороги Києва і Харкова, шлюзи та багато іншого: названо мегапроєкти «Великого будівництва»-2022.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 20:31
Окружні дороги Києва і Харкова, шлюзи та багато іншого:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Окружні дороги Києва і Харкова, шлюзи та багато іншого: названо мегапроєкти «Великого будівництва»-2022.
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