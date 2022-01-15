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Окружні дороги Києва і Харкова,
шлюзи та багато іншого:...

Окружні дороги Києва і Харкова, шлюзи та багато іншого:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 20:31

Окружні дороги Києва і Харкова, шлюзи та багато іншого:...

Пропонуємо до обговорення:
Цьогоріч розпочнеться будівництво Київської окружної дороги.

Дивися повний текст Окружні дороги Києва і Харкова, шлюзи та багато іншого: названо мегапроєкти «Великого будівництва»-2022.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 20:32

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