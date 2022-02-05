Індекс споживчих настроїв в Україні у січні 2022 року склав 62,3, що на 4,9 пунктів нижче за показник грудня.
Дивися повний текст Споживчі настрої українців погіршилися до мінімального рівня за три роки.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 21:06
Споживчі настрої українців погіршилися до мінімального...
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Дивися повний текст Споживчі настрої українців погіршилися до мінімального рівня за три роки.
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