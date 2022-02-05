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Споживчі настрої українців
погіршилися до мінімального...

Споживчі настрої українців погіршилися до мінімального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:06

Споживчі настрої українців погіршилися до мінімального...

Пропонуємо до обговорення:
Індекс споживчих настроїв в Україні у січні 2022 року склав 62,3, що на 4,9 пунктів нижче за показник грудня.

Дивися повний текст Споживчі настрої українців погіршилися до мінімального рівня за три роки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:06

Судя по графику, индексы при Порошенко были гораздо хуже
welmexplus
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Модератори: Ірина_, Модератор

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