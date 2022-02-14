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Отримання посвідчення водія
в Україні вперше: що...

Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 13:13

Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що...

Пропонуємо до обговорення:
Процес отримання водійського посвідчення в Україні досить тривалий, він займає мінімум чотири місяці.

Дивися повний текст Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що змінилося в 2022 році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 13:13

Да ничего пока не изменилось, как было, так всё и осталось. Даёшь 300 долл и сдаёшь, не дал - не сдаёшь. На прошлой неделе у меня знакомый успешно сдал. С этим, слава Богу, проблем нет.
Svetas
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 13:21

Re: Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що...

  Svetas написав:не дал - не сдаёшь.

Вы сейчас в очередной раз самым бессовестным образом врете. Если ваш знакомый неуч и бестолковый, то его путь - хабарныцтво. Но это не значит, что иного пути нет.
Hotab
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