Процес отримання водійського посвідчення в Україні досить тривалий, він займає мінімум чотири місяці.
Дивися повний текст Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що змінилося в 2022 році.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 13:13
Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що змінилося в 2022 році.
Додано: Сер 16 лют, 2022 13:13
Да ничего пока не изменилось, как было, так всё и осталось. Даёшь 300 долл и сдаёшь, не дал - не сдаёшь. На прошлой неделе у меня знакомый успешно сдал. С этим, слава Богу, проблем нет.
Додано: Сер 16 лют, 2022 13:21
Re: Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що...
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