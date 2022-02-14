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Отримання посвідчення водія
в Україні вперше: що...

Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:21

  evaw_tarsh написав:Svetas так вы же пишете как быдло, а не он.
С хамами беседую ТОЛЬКО по-хамски. Они другого языка, к сожалению, не понимают..... Я его чисто "по - женски" пожурила. :P
Svetas
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:30

Re: Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що...

  Svetas написав:Я его чисто "по - женски" пожурила.

Нет, мадам, вы просто по-быдлячески беседуете, когда вам нечего ответить по сути. :)
После чего вы , поняв слабость своей аргументации, закрываетесь "я с вами не разговариваю".
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:37

  vova_kiev38 написав:Сыну в автошколе сказали прямо: 500 баксов и сдашь.
За школу заплатили полностью. Шестой раз будет сдавать теорию.
Каждая пересдача 50 грн ,и так до бесконечности.
500 баксов сверху и права получишь!!!


Как время бежит! Раньше за 500 баксов вообще можно было в автошколу не ходить, права и так на дом привезут.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:26

Re: Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що...

  Svetas написав:С хамами беседую ТОЛЬКО по-хамски.

Я правильно понял - Вы сейчас сами подтвердили свои хамские сообщения ?
Мадам, я Вам искренне советую изменить стиль общения, здесь такое не принимается.
Имеете свою позицию - давайте аргументы, отстаивайте её, а хамить не нужно.

PS: Делаю скидку только на то, что Вы на этом форуме всего две недели.
PPS: Здесь гендерно-равный стиль общения и не нужно переходить "ниже пояса".

Удачи.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 08:46

Re: Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що...

  vova_kiev38 написав:Шестой раз будет сдавать теорию.

За цей час уже б і мавпа правила дорожнього руху та білети вивчила :lol:
Востаннє редагувалось Ukrainian в Чет 17 лют, 2022 08:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 08:49

Re: Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що...

  Svetas написав:Перед посадкой Вас просят на педали не нажимать! У мента спереди все педали продублированы, а левой рукой он поддерживает руль и просят Вас не сильно руль держать. Вот так мы вождение и сдали....

Ну як ваше чадо збирається далі керувати автомобілем ? Чи до першої аварії ? Може тому і аварійність така на дорогах що усі шукають легких шляхів та купують права. Самі дають хабарі і самі скаржаться на корупцію. Не давайте і не буде корупції.
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