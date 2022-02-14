С хамами беседую ТОЛЬКО по-хамски. Они другого языка, к сожалению, не понимают..... Я его чисто "по - женски" пожурила.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 18:21
Додано: Сер 16 лют, 2022 18:30
Re: Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що...
Додано: Сер 16 лют, 2022 18:37
Как время бежит! Раньше за 500 баксов вообще можно было в автошколу не ходить, права и так на дом привезут.
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:26
Re: Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що...
Я правильно понял - Вы сейчас сами подтвердили свои хамские сообщения ?
Мадам, я Вам искренне советую изменить стиль общения, здесь такое не принимается.
Имеете свою позицию - давайте аргументы, отстаивайте её, а хамить не нужно.
PS: Делаю скидку только на то, что Вы на этом форуме всего две недели.
PPS: Здесь гендерно-равный стиль общения и не нужно переходить "ниже пояса".
Удачи.
Додано: Чет 17 лют, 2022 08:46
Re: Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що...
За цей час уже б і мавпа правила дорожнього руху та білети вивчила
Востаннє редагувалось Ukrainian в Чет 17 лют, 2022 08:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 лют, 2022 08:49
Re: Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що...
Ну як ваше чадо збирається далі керувати автомобілем ? Чи до першої аварії ? Може тому і аварійність така на дорогах що усі шукають легких шляхів та купують права. Самі дають хабарі і самі скаржаться на корупцію. Не давайте і не буде корупції.
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