RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ліки від COVID. В Україні
зареєстрували ще один препарат

Ліки від COVID. В Україні зареєстрували ще один препарат
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:09

Ліки від COVID. В Україні зареєстрували ще один препарат

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало для екстреного застосування (лікування коронавірусу) ще одні ліки. Мова йде про препарат "Паксловід".

Дивися повний текст Ліки від COVID. В Україні зареєстрували ще один препарат.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97505
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:09

Цена вопроса?Почему умолчали о цене препарата?Или,как всегда "в мутной воде кто то хочет наловить форельки"?
Lunar
 
Повідомлень: 18
З нами з: 16.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:26

  Lunar написав:Цена вопроса?Почему умолчали о цене препарата?Или,как всегда "в мутной воде кто то хочет наловить форельки"?

Может потому умолчали, что ищется за секунду?
И да -- это ровно тот же самый Файзер, который "чипирующую бадягу" (с) придумал :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 6305
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Отримання посвідчення водія в Україні вперше: що... 1, 2
R2 » Сер 16 лют, 2022 13:13
15 1246
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лют, 2022 08:49
Ukrainian
За добу партнери ухвалили рішення про допомогу Україні...
R2 » Вів 15 лют, 2022 18:33
4 374
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 15:29
MaXaNDeR
Кабмін запропонував зробити в Україні найвищі податки на... 1, 2, 3
R2 » Пон 14 лют, 2022 18:00
21 2036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лют, 2022 18:35
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.