Пропонується включати в дохід грошові перекази з-за кордону.
Дивися повний текст Пільги та субсидії призначатимуть за новими правилами.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:25
Пільги та субсидії призначатимуть за новими правилами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пільги та субсидії призначатимуть за новими правилами.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:25
Яке відношення зелена шобла має до переказів з-за кордону. Якщо людина там горбатиться аби заробити собі на житло і переказує кошти мамі або татові, то недоумки хочуть ці гроші забрати під виглядом скасування субсидії для пенсіонерів. Що ви зробили аби люди повернулися і працювали вдома? Три роки годують обіцянками. Може вже дость?
Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:32
Мух от котлет стоит отделять: горбатиться или нет з-за кордоном -- личный выбор каждого. А почему получающий помощь "заграничный" пенсионер лучше такого же, но местного -- вопрос.
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