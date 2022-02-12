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Шмигаль: Україна до 2030 року
повністю перейде на газ...

Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:07

Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ...

Пропонуємо до обговорення:
У національній економічній стратегії до 2030 року закріплена мета – забезпечення 100% потреб України в природному газі за рахунок власного видобутку.

Дивися повний текст Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ власного видобутку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:07

Хорошей новостью это будет тогда,когда цена этого газа будет справедливой для народа,а не Ротердам +. При себестоимости 3 гр.
Lunar
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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