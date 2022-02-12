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Шмигаль: Україна до 2030 року
повністю перейде на газ...

Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:07

Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ...

Пропонуємо до обговорення:
У національній економічній стратегії до 2030 року закріплена мета – забезпечення 100% потреб України в природному газі за рахунок власного видобутку.

Дивися повний текст Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ власного видобутку.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:07

Хорошей новостью это будет тогда,когда цена этого газа будет справедливой для народа,а не Ротердам +. При себестоимости 3 гр.
Lunar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:49

Re: Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ...

Якщо буде 10 млрд кубів біогазу, то зможе, інакше ні.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:23

  Lunar написав:Хорошей новостью это будет тогда,когда цена этого газа будет справедливой для народа,а не Ротердам +. При себестоимости 3 гр.

Ціна газу знижуватись не буде, навіть не надійтесь.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:18

  Lunar написав:Хорошей новостью это будет тогда,когда цена этого газа будет справедливой для народа,а не Ротердам +. При себестоимости 3 гр.

Обязательно будет справедливой: Ротердам++, т.е. Ротердам + стоимость прокачки из Ротердама + стоимость прокачки в Ротердам. Евроинтеграция же.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 07:56

  andrijk777 написав:Ціна газу знижуватись не буде, навіть не надійтесь.


Цена вырастет,
во первых потому что мы живем при капитализме, а не социализме
во вторых если транзита не будет, то неоткуда брать деньги на дотации
в третьих нас экономически душат, причем с обоих сторон, потому на цене еще нужно будет заработать
hno3
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 08:14

  Lunar написав:Хорошей новостью это будет тогда,когда цена этого газа будет справедливой для народа,а не Ротердам +. При себестоимости 3 гр.


отдадут иностранцам, которые будут продавать его нам по той цене, по которой захотят. Он уже по сути в руках иностранцев, которые зарабатывают 700% на марже продавая его народу, но формально газ пока народу принадлежит. Себестоимость кстати 1 грн а не 3.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:03

  Цитрин написав:
  Lunar написав:Хорошей новостью это будет тогда,когда цена этого газа будет справедливой для народа,а не Ротердам +. При себестоимости 3 гр.


отдадут иностранцам, которые будут продавать его нам по той цене, по которой захотят. Он уже по сути в руках иностранцев, которые зарабатывают 700% на марже продавая его народу, но формально газ пока народу принадлежит. Себестоимость кстати 1 грн а не 3.


Кое-кто обещал что в 2020 Украина будет экспортировать газ ну и как?
Все как обычно, в 2030 скорее всего и никто нынешнего премьера и не вспомнит :)
antikkristall
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