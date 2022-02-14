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Шмигаль: Україна до 2030 року
повністю перейде на газ...

Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:13

  antikkristall написав:
  vt313 написав:
Видобуток природного газу АТ «Укргазвидобування» у січні 2022 року сягнув 1,19 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання валового видобутку становить 1,8% або 21 млн куб. м газу.


"...Как сообщалось, в конце 2016 года правительство утвердило Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года, которая предполагала увеличение добычи природного газа с 19,9 млрд куб. м в 2015 году (в 2013 году – 21,4 млрд куб. м) до 27,6 млрд куб. м в 2020 году. В частности, государственное "Укргазвыдобування" должно было нарастить ее до 14,5 млрд куб. м в 2016 году и 20,1 млрд куб. м.

По данным ОГТСУ, добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,7 млрд куб. м (-4,4% к 2019-му), в том числе "Укргазвыдобування" – 14,2 млрд куб. м."
https://interfax.com.ua/news/economic/786806.html

Как удобно просто вырвать цитату из контекста :)


я подал другую цитату.
Это не планы на будущее, а итоги января 2022.
Какое отношение к этому имеет 2016 я не представляю.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:02

  Цитрин написав:отдадут иностранцам, которые будут продавать его нам по той цене, по которой захотят. Он уже по сути в руках иностранцев, которые зарабатывают 700% на марже продавая его народу, но формально газ пока народу принадлежит. Себестоимость кстати 1 грн а не 3.

Брехня про 700%!
Яскравий приклад Венесуела. Коли добуток нафти вели іноземці - країна процвітала.
Потім Чавес все націоналізував і майже зразу почались проблеми.
Або Казахстан - нафто/газова галузь прекрасно розвивається тому що прийшли іноземці. Те що "можновладці" все розкрадають - це не вина іноземців.
andrijk777
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