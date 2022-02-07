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США побудують у
Польщі шість АЕС

США побудують у Польщі шість АЕС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:43

Я не атомщик, але 6 реакторів і 6 АЕС - це дві різні речі, як на мене
nighthawk5
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Модератори: Ірина_, Модератор

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