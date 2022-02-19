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Порівняння цін на продукти
у Польщі та Україні

Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:52

  l4567 написав:Покупательная способность граждан страны НАТО в разы выше чем в любой не свободной стране. Сравнивать Францию с казахстаном и россией просто смешно)))


Коллеги, давайте помгить, что это - экономический форум, а не политинформация для сельского колледжа.
Покупательная способность зависит от многих факторов,но не от членства в военных блоках. Сравним членов ЕС и НАТО Болгарию и Румынию с Швецией, Финляндией или Австралией.
Свобода здесь тоже постольку поскольку. Например,в рейтинге лёгкости ведения бизнеса Россия и Белоруссия стоят выше Украины. А саудовская Аравия, как бы ни ругали ее за недемократичность, живёт лучше многих "демократий".
И дело не в самой свободе, а в сопутствующих факторах - коррупция, доступность ресурсов, возможности для развития и т.д.
В любом экономическом ВУЗе это рассказывают не на первом, так на втором курсе
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:47

1. В НАТО мы стремимся не только что там свободные страны которы производят и потребляют больше половины мирового ВВП а хотябы потому что нам нужно уменьшить расходы на армию. и это разве не экономика)). 2. Сравниваешь говно с конфеткой. Просто если вспоминаеш рассию и белорусь в плане экономики то любого экономиста может вырвать особено в стране НАТО))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:57

yama
Казати, що у нас абсолютна відсутня підтримка молочників не вірно.
Ставка ПДВ з постачання молока незбираного - 14%.
Звісно, можливо, можна було б результативніше.
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:23

  yama написав:молочка у поляків дотаційна, тобто бізнесменам \фермерам доплачують за те що вони працюють , а у нас навпаки оподатковують фермерів і всіх молочників


Це взагалі звідки інформація? Відомі суми дотацій? Та навіть якщо дотаційна, для чого продавати молоко дешевше, якщо ніхто не заважає дещо підняти його ціну і зменшити кількість дотацій. І взагалі дуже набридла ця тема дотаційності, таке враження що у нас її повторюють лише заради повторення. Куди не плюнь, все в них там дотаційне, починаючи від хліба, проходячи через транспорт і завершуючи виробництвом та інфраструктурним розвитком. А де вони гроші на все беруть якщо все таке дотаційне? Аааа, дійсно, Німеччина всім роздає. А де вона такі гроші бере?

Повна дурня з цим поясненням що в них дешевше саме через дотаційність. Маю великі сумніви, а дивлячись на нашу 0.85-літрову тару, закрадається думка що справа лише в тому що наші виробники просто ставлять ціну зі стелі
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 22:47

Сравнение с Польшей очень даже корректное. Наглядное.
В 1991году обе страны одинаково начали строить рыночную экономику, выпав из-под пяты плановой экономики "Большого брата".
Только поляки рьяно бросились разрушать все признаки социализма в своей экономике. А в Украине продолжили строить социализм с рыночным лицом. В итоге через пару лет после старта жизнь бедного украинца была даже лучше, чем жизнь бедного поляка но... потом все резко поменялось. Мы продолжили падение, а Польша пошла на взлет. И членство в ЕС - это не причина хорошей жизни, а следствие того, что поляки ради него готовы были пожертвовать многим.
ktokto157
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 22:49

Где вас тупых таких набирают)) вся рассийская экономика это нефть, газ и др. сырье. Причем свои нефтедоллары даже не могут вложить на примере Сауд. аравии как писали выше)) теперь представь свой китай без эпл майкрософт гугл андроид тесла и др компаний созданых капиталистами. Коммунисты в ссср даже трусы себе не могли в достат. колличесте пошыть так и жили без трусов но на танках))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 22:55

  l4567 написав:1. В НАТО мы стремимся не только что там свободные страны которы производят и потребляют больше половины мирового ВВП а хотябы потому что нам нужно уменьшить расходы на армию. и это разве не экономика)). 2. Сравниваешь говно с конфеткой. Просто если вспоминаеш рассию и белорусь в плане экономики то любого экономиста может вырвать особено в стране НАТО))


Капець, що у людей в голові. :shock: Вступивши в НАТО в України зменшаться військові витрати?!
В якому селі вам такі казочки розповідали? Там один тільки перехід на стандарти НАТО вимагатиме
збільшення витрат у рази. Може ви ще й сподіваєтеся, що хлопці з Провансу чи Вірджинії будуть замість вас воювати, поки ви на форумах зависаете?
п.с. Як був в Україні в головах у більшості населення патерналізм, так і залишився, на жаль. Усі сподівання не на себе, а на доброго царя, ой пробачте, НАТО та ЄС.
drevlyanin
 
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Представь что даже очень. Хрен сунешься в маленькую Литву раз в сто меньшую за твою помойку
l4567
 
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