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Порівняння цін на продукти
у Польщі та Україні

Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:09

  PasserBy написав:
  drevlyanin написав:Як був в Україні в головах у більшості населення патерналізм, так і залишився, на жаль. Усі сподівання не на себе, а на доброго царя, ой пробачте, НАТО та ЄС.


Это даже не паттернализм, а какой-то жутчацший совок, когда есть картинка светлого будущего, обещанного вождями и учителями, и все строевым шагом туда идут, а если кто-то начинает рассказывать про экономику, то он - агент мирового империализма, который, как известно каждому, загнивает и скоро развалится.
К чему приводит примат идеологии над экономикой видно на примере хоть СССР, хоть северной Кореи. Тем удивительнен видеть такую идеологическую упертость через 30 лет после распада СССР.


Членство в ЕС и НАТО дает доступ к рынкам, технологиям и т.п. вещам, которые тяжело получить не будучи членом этих организаций.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:06

Re: Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні

к сожалению не знаю украинских цен не могу сравнить
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