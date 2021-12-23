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У столиці недостатньо доріг для наявної кількості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 лют, 2022 08:39
Пропонуємо до обговорення:
Кияни купують автомобілі, сплачують усі податки, але дороги за ці кошти не будуються – наразі пропускна спроможність доріг у столиці не відповідає кількості автомобілів.
Дивися повний текст У столиці недостатньо доріг для наявної кількості автомобілів
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Додано: Нед 20 лют, 2022 08:40
И? Может пора тормознуть строить коробки?
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