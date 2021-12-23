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У столиці недостатньо доріг
для наявної кількості...

У столиці недостатньо доріг для наявної кількості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 08:39

У столиці недостатньо доріг для наявної кількості...

Пропонуємо до обговорення:
Кияни купують автомобілі, сплачують усі податки, але дороги за ці кошти не будуються – наразі пропускна спроможність доріг у столиці не відповідає кількості автомобілів.

Дивися повний текст У столиці недостатньо доріг для наявної кількості автомобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 08:40

И? Может пора тормознуть строить коробки?
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 12:33

При цьому саме під керівництвом цього Усова відбувається закриття доріг (Бесарабка тощо), звуження під велодоріжки, полоси ГТ.
Дії кличковської банди спрямовані не на покращення ситуації з заторами, а на максимальне їх збільшення.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:09

unicdima
Вы хоть немного разбираетесь в теме транспорта?
Чем больше и шире дороги - тем больше в итоге автомобилей!
Расширение проезжей части никак не решает проблему пробок, а только провоцирует автомобилизацию.

А что решает?

Развитие общ. транспорта и велосипедной сети дорог + развитие средств индивидуальной мобильности (самокаты и прочие моноколеса).
В наиболее запущенных случаях (типа нашего Киева) нужно вводить платный въезд в город.
Также абсолютно все городские парковки должны быть платные, безо всяких скотских льготников, типа прокуроров и мусоров. Бесплатно можно стоять только на выкупленном парко-месте.
cryshader
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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