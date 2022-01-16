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Google представила операційну систему для застарілих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 лют, 2022 10:16
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google презентувала Chrome OS Flex – нову операційну систему, яка покликана подарувати друге життя комп'ютерам із застарілим залізом
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R2
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Додано: Нед 20 лют, 2022 10:21
4ГБ -- це скромно!?
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Bobua
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Додано: Нед 20 лют, 2022 10:24
Bobua написав:
4ГБ -- це скромно!?
Особенно если речь идёт о ддр1 и ддр2
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vitaliian
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