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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:48

Залізниця

У МІУ оголосили про підготовку до електрифікації дільниці на лінії Тернопіль—Івано-Франківськ
https://www.railinsider.com.ua/u-miu-og ... frankivsk/
Розпочалася підготовка до модернізації та електрифікації залізничної дільниці Тернопіль—Івано-Франківськ. Про це пише Rail.insider із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

Як заявили у відомстві, наразі очікується рішення уряду щодо виділення коштів на розробку техніко-економічного обґрунтування проєкту.

«Наша мета — до 2024 року з’єднати усі обласні центри України якісним швидкісним залізничним сполученням. У межах «Великого будівництва» на залізниці плануємо з’єднати між собою два великі обласні центри: Тернопіль та Івано-Франківськ. Йдеться про відновлення колії на лінії Галич—Підвисоке. Окрім оптимізації маршрутів на заході країни, цей варіант дасть змогу на 3 години скоротити час поїздки з міст центральної та південної України до Прикарпаття, зокрема і ключових гірських курортів регіону», — розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, будівельні роботи стартують на початку наступного року, а після їх завершення на маршруті Київ—Тернопіль—Івано-Франківськ буде курсувати швидкісний електропоїзд Інтерсіті+.

Уточнюється, що АТ «Укрзалізниця» та Міністерство інфраструктури України опрацьовують варіант відновлення 29 км колії Галич—Підвисоке (через станції Козову, Підгайці та Галич), вузькоколійної дільниці, що була демонтована ще у 1944 році.

Завдяки реалізації проєкту шлях між обласними центрами скоротиться з нинішніх 283 км до 141 км.

Як повідомлялося раніше, на Тернопільщині планують збудувати залізничну лінію за 4 млрд грн.
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