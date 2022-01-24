Lufthansa пояснила скасування рейсів до Києва
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 лют, 2022 13:51
Пропонуємо до обговорення:
Німецька авіакомпанія Lufthansa пояснила зупинення всіх рейсів до столиці України з 21 по 28 лютого ситуацією з коронавірусом.
Дивися повний текст
Lufthansa пояснила скасування рейсів до Києва
.
R2
Робот новин
Повідомлень: 97542
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 лют, 2022 13:51
Позорище Lufthansa
Rainbow
Повідомлень: 3294
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 622 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 лют, 2022 16:33
Клоуны. Нужно всему рейсу не забыть подать на компенсацию в 300 евро за отмену менее чем за 2 недели до вылета. Ну и +штрафные санкции по полной программе.
Nickoss1
Повідомлень: 260
З нами з: 10.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 88 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 лют, 2022 16:56
Nickoss1 написав:
Клоуны. Нужно всему рейсу не забыть подать на компенсацию в 300 евро за отмену менее чем за 2 недели до вылета. Ну и +штрафные санкции по полной программе.
И навсегда забыть о перелетах с Lufthansa
Черный список авиакомпаний: за что туда можно попасть
_hunter
Повідомлень: 6336
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 435 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 лют, 2022 17:10
Говнюки немецкие.
Отдать их слоты другим компаниям.
ali_babaika
Повідомлень: 5
З нами з: 13.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 бер, 2022 23:26
Вони щось знали.
Każda głowa ma swoją czapkę.
Mirax
Повідомлень: 6695
З нами з: 04.06.09
Подякував: 830 раз.
Подякували: 849 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 бер, 2022 11:34
Mirax написав:
Вони щось знали.
Ну так все "щось знали" -- мало кто верил, что аж вот-так оно будет
_hunter
Повідомлень: 6336
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 435 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 54 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор