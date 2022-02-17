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Зарплати антикорупціонерів:
скільки у січні заробили...

Зарплати антикорупціонерів: скільки у січні заробили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 13:54

Зарплати антикорупціонерів: скільки у січні заробили...

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти «Слово і діло» проаналізували, які зарплати у січні були у керівників антикорупційних органів.

Дивися повний текст Зарплати антикорупціонерів: скільки у січні заробили голови НАБУ, НАЗК та САП.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 13:55

так "заработались" работники, что коррупции не видно конца и края

Просто для сравнения, только планируемые зарплаты военных:

https://news.finance.ua/ru/news/-/50901 ... nfografika
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