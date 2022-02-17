Журналісти «Слово і діло» проаналізували, які зарплати у січні були у керівників антикорупційних органів.
Дивися повний текст Зарплати антикорупціонерів: скільки у січні заробили голови НАБУ, НАЗК та САП.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 13:54
Зарплати антикорупціонерів: скільки у січні заробили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати антикорупціонерів: скільки у січні заробили голови НАБУ, НАЗК та САП.
Додано: Пон 21 лют, 2022 13:55
так "заработались" работники, что коррупции не видно конца и края
Просто для сравнения, только планируемые зарплаты военных:
https://news.finance.ua/ru/news/-/50901 ... nfografika
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