RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У НКЦПФР пояснили, як
регулюватимуть ринок віртуальних...

У НКЦПФР пояснили, як регулюватимуть ринок віртуальних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 15:48

У НКЦПФР пояснили, як регулюватимуть ринок віртуальних...

Пропонуємо до обговорення:
Закон, який регулює ринок віртуальних активів, запрацює після внесення змін до Податкового кодексу.

Дивися повний текст У НКЦПФР пояснили, як регулюватимуть ринок віртуальних активів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97543
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 15:48

https://www.interfax.ru/business/823332

какое совпадение)
agslavek
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чому ринок землі не вплине на сільське господарство у...
R2 » Нед 09 січ, 2022 09:53
2 240
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лют, 2022 21:29
evgeha_eazy
Завищені платіжки за газ: у «Нафтогазі» пояснили, як діяти
R2 » Нед 13 лют, 2022 19:55
4 693
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лют, 2022 22:49
Прораб
НКЦПФР удосконалила правила роботи недержавних пенсійних...
R2 » Пон 07 лют, 2022 17:03
1 146
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 17:03
Svetas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (492)
21.02.2022 16:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.