Закон, який регулює ринок віртуальних активів, запрацює після внесення змін до Податкового кодексу.
Дивися повний текст У НКЦПФР пояснили, як регулюватимуть ринок віртуальних активів.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 15:48
У НКЦПФР пояснили, як регулюватимуть ринок віртуальних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НКЦПФР пояснили, як регулюватимуть ринок віртуальних активів.
Додано: Пон 21 лют, 2022 15:48
какое совпадение)
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