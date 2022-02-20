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Макроси в фінансових
файлах - моветон чи ні?

Макроси в фінансових файлах - моветон чи ні?
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 17:04

Макроси в фінансових файлах - моветон чи ні?

Питання спільноті – як ви реагуєте, коли при відкритті надісланого файлу Excel йде попередження про макроси, ActiveX, зв'язки із небезпечними зовнішніми джерелами?
Коли фінансовий файл перевантажений ітерацією (циклічним автопідбір)?
Найчастіше, зовнішні надбудови використовуються у фінансових моделях (макроси для аналізу чутливості, ітерація для підбору кредиту, в Power Query діаграма Ганта симпатичніша, ну і т.д.).
Так ось питання. Чи вважається у банківських/інвестиційних колах це поганим тоном? Чи потрібно уникати VBA при фінансовому моделюванні?
bfmgroup
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 17:59

  bfmgroup написав:Питання спільноті – як ви реагуєте, коли при відкритті надісланого файлу Excel йде попередження про макроси, ActiveX, зв'язки із небезпечними зовнішніми джерелами?
Коли фінансовий файл перевантажений ітерацією (циклічним автопідбір)?
Найчастіше, зовнішні надбудови використовуються у фінансових моделях (макроси для аналізу чутливості, ітерація для підбору кредиту, в Power Query діаграма Ганта симпатичніша, ну і т.д.).
Так ось питання. Чи вважається у банківських/інвестиційних колах це поганим тоном? Чи потрібно уникати VBA при фінансовому моделюванні?

Якщо джерело відоме і подібні надбудови очікувані - реакція нормальна.
В будь-якому разі безпека макросів має бути ввімкненою, і макроси не включаються без явнї потреби їх використання. А так - це типовий інструмент для "не-IT" підрозділів, з чималими можливостями
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 18:17

Faceless
Причина питання в тому, що поставив за мету розробити базисну фін. модель (все як треба -по міжнародним стандартам), що взагалі не потребує макросів.
Вийшло навіть з заміною ітерації. Рахує автоматично з нульовим балансом. Треба тільки один раз вручну вписати сумму з іншої ячейки (як сигнал, що десь виліз мінус).
З аналізом чутливості те ж саме. Фактично усі листи дублюються ще раз окремо на листі з чутливістю, аби ж то стандартний інструмент сценарного аналізу побачив ячейки з формулами.
Ну й ще багато іншого. Звісно, з макросами було б легше.
Звичайно, що перевантажене багатьма дублями, але все рідне екселівське.
===
Але, з іншої сторони, не раз возився з сміттям, отриманим з чужих файлів (наприклад, люди качають з торентів крекнуті російські розробки для фін. моделювання на базі Excel - той же Альт-інвест чи BRP). В результаті прописується в реєстрах.
===
Колекціоную фінансові моделі. Все, що за 15 років надсилали в мою інвест. компанію.
Все, що знайшлося в інеті. З усього світу (ну, цікаво ж, якими комбінаціями формул люди вирішують ті, чи інші проблеми).
Так от.
Можу по пальцях однієї руки перерахувати приклади, коли все дійсно було бездоганно.
Або непрацюючий примітив, або все красиво, але від Excel там залишився тільки інтерфейс (а інше тормозить систему і видає накшталт - побачити формули - купити за всі гроші світу ту чиюсь розробку :) )
==
І от думаю. А чи тим взагалі займаюся. Варте воно? Чому ніхто раніше не переймався?
bfmgroup
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