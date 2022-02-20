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файлах - моветон чи ні? Макроси в фінансових файлах - моветон чи ні? + Додати

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Додано: Пон 21 лют, 2022 17:04 Макроси в фінансових файлах - моветон чи ні? Питання спільноті – як ви реагуєте, коли при відкритті надісланого файлу Excel йде попередження про макроси, ActiveX, зв'язки із небезпечними зовнішніми джерелами?

Коли фінансовий файл перевантажений ітерацією (циклічним автопідбір)?

Найчастіше, зовнішні надбудови використовуються у фінансових моделях (макроси для аналізу чутливості, ітерація для підбору кредиту, в Power Query діаграма Ганта симпатичніша, ну і т.д.).

Так ось питання. Чи вважається у банківських/інвестиційних колах це поганим тоном? Чи потрібно уникати VBA при фінансовому моделюванні? bfmgroup

Повідомлень: 34 З нами з: 05.01.10 Подякував: 3 раз. Подякували: 4 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лют, 2022 17:59 bfmgroup написав: Питання спільноті – як ви реагуєте, коли при відкритті надісланого файлу Excel йде попередження про макроси, ActiveX, зв'язки із небезпечними зовнішніми джерелами?

Коли фінансовий файл перевантажений ітерацією (циклічним автопідбір)?

Найчастіше, зовнішні надбудови використовуються у фінансових моделях (макроси для аналізу чутливості, ітерація для підбору кредиту, в Power Query діаграма Ганта симпатичніша, ну і т.д.).

Так ось питання. Чи вважається у банківських/інвестиційних колах це поганим тоном? Чи потрібно уникати VBA при фінансовому моделюванні? Питання спільноті – як ви реагуєте, коли при відкритті надісланого файлу Excel йде попередження про макроси, ActiveX, зв'язки із небезпечними зовнішніми джерелами?Коли фінансовий файл перевантажений ітерацією (циклічним автопідбір)?Найчастіше, зовнішні надбудови використовуються у фінансових моделях (макроси для аналізу чутливості, ітерація для підбору кредиту, в Power Query діаграма Ганта симпатичніша, ну і т.д.).Так ось питання. Чи вважається у банківських/інвестиційних колах це поганим тоном? Чи потрібно уникати VBA при фінансовому моделюванні?

Якщо джерело відоме і подібні надбудови очікувані - реакція нормальна.

В будь-якому разі безпека макросів має бути ввімкненою, і макроси не включаються без явнї потреби їх використання. А так - це типовий інструмент для "не-IT" підрозділів, з чималими можливостями Якщо джерело відоме і подібні надбудови очікувані - реакція нормальна.В будь-якому разі безпека макросів має бути ввімкненою, і макроси не включаються без явнї потреби їх використання. А так - це типовий інструмент для "не-IT" підрозділів, з чималими можливостями Faceless

Модератор Повідомлень: 31221 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1322 раз. Подякували: 7482 раз. Профіль 3 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лют, 2022 18:17 Faceless

Причина питання в тому, що поставив за мету розробити базисну фін. модель (все як треба -по міжнародним стандартам), що взагалі не потребує макросів.

Вийшло навіть з заміною ітерації. Рахує автоматично з нульовим балансом. Треба тільки один раз вручну вписати сумму з іншої ячейки (як сигнал, що десь виліз мінус).

З аналізом чутливості те ж саме. Фактично усі листи дублюються ще раз окремо на листі з чутливістю, аби ж то стандартний інструмент сценарного аналізу побачив ячейки з формулами.

Ну й ще багато іншого. Звісно, з макросами було б легше.

Звичайно, що перевантажене багатьма дублями, але все рідне екселівське.

===

Але, з іншої сторони, не раз возився з сміттям, отриманим з чужих файлів (наприклад, люди качають з торентів крекнуті російські розробки для фін. моделювання на базі Excel - той же Альт-інвест чи BRP). В результаті прописується в реєстрах.

===

Колекціоную фінансові моделі. Все, що за 15 років надсилали в мою інвест. компанію.

Все, що знайшлося в інеті. З усього світу (ну, цікаво ж, якими комбінаціями формул люди вирішують ті, чи інші проблеми).

Так от.

Можу по пальцях однієї руки перерахувати приклади, коли все дійсно було бездоганно.

Або непрацюючий примітив, або все красиво, але від Excel там залишився тільки інтерфейс (а інше тормозить систему і видає накшталт - побачити формули - купити за всі гроші світу ту чиюсь розробку )

==

І от думаю. А чи тим взагалі займаюся. Варте воно? Чому ніхто раніше не переймався? Причина питання в тому, що поставив за мету розробити базисну фін. модель (все як треба -по міжнародним стандартам), що взагалі не потребує макросів.Вийшло навіть з заміною ітерації. Рахує автоматично з нульовим балансом. Треба тільки один раз вручну вписати сумму з іншої ячейки (як сигнал, що десь виліз мінус).З аналізом чутливості те ж саме. Фактично усі листи дублюються ще раз окремо на листі з чутливістю, аби ж то стандартний інструмент сценарного аналізу побачив ячейки з формулами.Ну й ще багато іншого. Звісно, з макросами було б легше.Звичайно, що перевантажене багатьма дублями, але все рідне екселівське.===Але, з іншої сторони, не раз возився з сміттям, отриманим з чужих файлів (наприклад, люди качають з торентів крекнуті російські розробки для фін. моделювання на базі Excel - той же Альт-інвест чи BRP). В результаті прописується в реєстрах.===Колекціоную фінансові моделі. Все, що за 15 років надсилали в мою інвест. компанію.Все, що знайшлося в інеті. З усього світу (ну, цікаво ж, якими комбінаціями формул люди вирішують ті, чи інші проблеми).Так от.Можу по пальцях однієї руки перерахувати приклади, коли все дійсно було бездоганно.Або непрацюючий примітив, або все красиво, але від Excel там залишився тільки інтерфейс (а інше тормозить систему і видає накшталт - побачити формули - купити за всі гроші світу ту чиюсь розробку==І от думаю. А чи тим взагалі займаюся. Варте воно? Чому ніхто раніше не переймався? bfmgroup

Повідомлень: 34 З нами з: 05.01.10 Подякував: 3 раз. Подякували: 4 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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