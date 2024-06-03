RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Макроси в фінансових
файлах - моветон чи ні?

Макроси в фінансових файлах - моветон чи ні?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:30

Re: Макроси в фінансових файлах - моветон чи ні?

От так буває. 21 лютого цікавлюся макросами, а 24 лютого йду на війну. Повернувся. Не зовсім цілий, але повернувся. Знову цікавлюся і усім підряд)). Маю мету довести до розуму ідеальну базисну фінансову модель інвестиційних проєктів (в Excel, але без VBA та ітерації).
bfmgroup
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38
З нами з: 05.01.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:17

bfmgroup

як вам ідея робити роботу в онлайн табличках?
напр в Гуглі

сотні функцій до кольору до вибору, деякі навіть дохіднсть ОВДП можуть порахувати!

https://support.google.com/docs/table/25273?hl=en
greenozon
 
Повідомлень: 16275
З нами з: 01.06.14
Подякував: 434 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5440)
03.06.2024 18:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.