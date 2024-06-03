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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:30
Re: Макроси в фінансових файлах - моветон чи ні?
От так буває. 21 лютого цікавлюся макросами, а 24 лютого йду на війну. Повернувся. Не зовсім цілий, але повернувся. Знову цікавлюся і усім підряд)). Маю мету довести до розуму ідеальну базисну фінансову модель інвестиційних проєктів (в Excel, але без VBA та ітерації).
Додано: Пон 03 чер, 2024 18:17
bfmgroup
як вам ідея робити роботу в онлайн табличках?
напр в Гуглі
сотні функцій до кольору до вибору, деякі навіть дохіднсть ОВДП можуть порахувати!
Додано: Пон 03 чер, 2024 22:02
Re: Макроси в фінансових файлах - моветон чи ні?
За можливостями навіть близько не Ексель. Тому підійде тільки найпростіших табличок
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