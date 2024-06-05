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Макроси в фінансових
файлах - моветон чи ні?

Макроси в фінансових файлах - моветон чи ні?
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:30

Re: Макроси в фінансових файлах - моветон чи ні?

От так буває. 21 лютого цікавлюся макросами, а 24 лютого йду на війну. Повернувся. Не зовсім цілий, але повернувся. Знову цікавлюся і усім підряд)). Маю мету довести до розуму ідеальну базисну фінансову модель інвестиційних проєктів (в Excel, але без VBA та ітерації).
bfmgroup
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:17

bfmgroup

як вам ідея робити роботу в онлайн табличках?
напр в Гуглі

сотні функцій до кольору до вибору, деякі навіть дохіднсть ОВДП можуть порахувати!

https://support.google.com/docs/table/25273?hl=en
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:02

Re: Макроси в фінансових файлах - моветон чи ні?

greenozon написав:bfmgroup

як вам ідея робити роботу в онлайн табличках?
напр в Гуглі

сотні функцій до кольору до вибору, деякі навіть дохіднсть ОВДП можуть порахувати!

https://support.google.com/docs/table/25273?hl=en
За можливостями навіть близько не Ексель. Тому підійде тільки найпростіших табличок
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 09:59

greenozon
Наша загальна відвічна проблема полягає в тому, що ми все намагаємося спрощувати. Навіщо Excel,якщо є Google таблиці?
Навіщо ті складні розрахунки, якщо можна все порахувати в стовпчик?
Навіщо ламати голову з тим Excel, якщо можна купити готове рішення, що вже тільки інтерфейсом нагадує Excel, а так на базі VBA вже окремий програмний продукт (але хто ж захоче відкривати такий масив на робочих місцях?)
Можу продовжити з аналогіями, але то вже піде мова за ефект Даннінга-Крюгера.
====
Знаєте, в чому основна проблема людства? В тому, що рахують в стовпчик, а потім дивуються, звідки у них взялися касові розриви. Тому що? Треба мати інструмент, що дозволяє враховувати абсолютно все. І при цьому, щоб він був зрозумілий кожному експерту, хто стане проводити аналіз.

Ну от дивіться. ЦЕ так. Чорновики ще:
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bfmgroup
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 19:24

Re: Макроси в фінансових файлах - моветон чи ні?

Джентльмени, я на фінансовому форумі. Ми переважно, колеги, так?
Більшість з вас в фінансовому моделюванні розбирається не гірше за мене. Знаю багатьох, хто робить просто неймовірні речі в Excel.
Зрозумійте, я один.
Скучив за цим усім.
Недавно повернувся з фронту. 20 місяців.
Давайте, поговоримо, а?
============
А як думаєте, аналіз чутливості через функцію What if? Щось вона занадто простенька, мені здається.
З різних листів не підтягує.
Хто таке робив?
Але відразу кажу - дуже не хочеться робити надбудови.
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  #<12
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