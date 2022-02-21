RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Федорова розповіли, скільки
торік витратили на «Дію»

У Федорова розповіли, скільки торік витратили на «Дію»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 19:37

У Федорова розповіли, скільки торік витратили на «Дію»

Пропонуємо до обговорення:
На додаток "Дія" минулого року було витрачено 40 млн грн, на хостинг – ще 25 млн грн.

Дивися повний текст У Федорова розповіли, скільки торік витратили на «Дію».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97544
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 19:37

Так рассказывали же, что в Дие никаких персональных данных нет и всё в реестрах? ;)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1924
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплати антикорупціонерів: скільки у січні заробили...
R2 » Пон 21 лют, 2022 13:54
2 100
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 лют, 2022 19:14
asdasd
Торік світові продажі електромобілів зросли на 109% –...
R2 » Пон 21 лют, 2022 12:28
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 лют, 2022 12:28
l_kaliukh
Арифметика виживання: скільки й на що витрачають гроші...
R2 » Пон 21 лют, 2022 10:51
1 103
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 лют, 2022 10:51
Juna

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.