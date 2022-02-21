На додаток "Дія" минулого року було витрачено 40 млн грн, на хостинг – ще 25 млн грн.
Дивися повний текст У Федорова розповіли, скільки торік витратили на «Дію».
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Додано: Пон 21 лют, 2022 19:37
У Федорова розповіли, скільки торік витратили на «Дію»
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Дивися повний текст У Федорова розповіли, скільки торік витратили на «Дію».
Додано: Пон 21 лют, 2022 19:37
Так рассказывали же, что в Дие никаких персональных данных нет и всё в реестрах? ;)
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