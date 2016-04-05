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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2348234923502351
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:25

  andrijk777 написав:
  sergey_sryvkin написав:
  andrijk777 написав:Адже ж є прецедент - Крим. Так само можна сказати - "Если пропустит, то РФ будет захватывать любые страны." "Гопник из Кремля поймёт, что можно так делать" І де ваше США ці 8 років? НІЧОГО НЕ ЗРОБИЛИ!!!


Ви точно не бачите різниці між, наприклад, приєднанням Каталонії до Франції, і вибухами ядерних бомб у Європі?..
Крим штатам може й не загрожує...

Не "у Європі" а "в Україні".

Україна в Європі. Як і Москва. Вчить географію...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:29

  prodigy написав:ЛАДа не приділяє уваги закатованим в Ізюмі жінкам і дітям (як раніше тим загиблим в Київськіх містах і селах),
тобто у нього така позиція: россіяне- звіри, це всім відомо
а як що щось подібне було вагадано про ЗСУ-то ОЙ_Й_Й, ми не повинні перетворюватись на звірів

Як я написав вище, він ментально є росіянином. Тому в нього
"россіяне- звіри, це всім відомо" - але це НАШІ звірі...
"про ЗСУ-то ОЙ_Й_Й, ми не повинні перетворюватись на звірів" - ВИ, київські нацисти, не повинні поводитися з НАМИ як звірі, як ви смієте, покидьки...

Це ж очевидно.

При чому він про це не каже, і не скаже. Бо в росіян двужопість вже прошито у генах.
Коли треба взяти в тебе цигарку чи відкачати на мацкву газ зі Львівщини - то мижєбратья, адіннарод, давай вмєстє пакурім НАШІ СІГАРЄТИ, і пагрєємся НАШІМ НАРОДНИМ ДАСТАЯНІЄМ, а як ти не даси - то "щас я вас чурак, хахлов, нацистав на мєсто паставлю і научу родіну любіть"


  prodigy написав: теж стосується Вітальяна, Кості Юриста і ще когось

Ну то робіть висновки. Давно вже час прибрати "пєлєну" з очей...
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Сер 28 вер, 2022 15:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sergey_sryvkin написав:
  andrijk777 написав:
  sergey_sryvkin написав:[quote="5491023:andrijk777"]
Адже ж є прецедент - Крим. Так само можна сказати - "Если пропустит, то РФ будет захватывать любые страны." "Гопник из Кремля поймёт, что можно так делать" І де ваше США ці 8 років? НІЧОГО НЕ ЗРОБИЛИ!!!


Ви точно не бачите різниці між, наприклад, приєднанням Каталонії до Франції, і вибухами ядерних бомб у Європі?..
Крим штатам може й не загрожує...

Не "у Європі" а "в Україні".

Україна в Європі. Як і Москва. Вчить географію...[/quote]Причому вона завжди відносилася до Європи, не те що рашка, що всіма правдами й неправдами вискиглила, щоб межі Європи були по уральським горам, хоча ще в 18 столітті (а може й пізніше) Європа була десь по межам України, до Дону
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:45

Выскажусь сразу по нескольким пунктам.

Во-первых, я согласен по ЛАД'у с detroytred'ом, Starikan'ом, prodigy'ем, Letusrock'ом:

"Він не "росіянин" ", "залиште ЛАДа", "ЛАД -- дуже давнішній доброзичливий учасник спільноти цього форуму", "ЛАД аж ніяк не виглядає на зрадника чи якогось ольгинця", "Про рфія-ворог в нього я бачив, про пуйла-миротворця ні", "Але навіщо ліпити з ЛАДа по суті ворога, колаборанта, проросіянця?"

Его вина/беда (назовите как угодно) лишь в том, что он слишком интеллигентен и пытается оперировать общемировыми ценностями, что в условиях войны с рашистами, учитывая что орки делают с гражданами Украины, независимо от их национальности, возраста, пола, вызывает неприязнь форумчан, особенно тех, кто не читал его довоенные дискуссии.

Во-вторых, я согласен с Faceless - никакого поселения женщин и детей рашистов в Украине быть не должно. На ютубе хватает роликов, показывающих воспитание детей в рашистских школах - "расея превыше всего и ей все позволено!", типичная геббельсовская пропаганда, только на современном уровне. А то, что намертво вбито в мозги в детстве очень тяжело (если возможно) переделать у взрослых. Женщины - они голосовали за путлера на протяжении многих лет, т.е. они тоже несут ответственность за это вероломное нападение, кстати, как и гитлеровская Германия, напавших в пятом часу утра, видимо путлер позаимствал это у своего кумира. Поселение расеян в Украине может быть только в трудовых лагерях для разбора завалов или на других тяжелых, неприятных работах, с колючей проволокой, пулеметами на вышках и под конвоем автоматчиков, с принципом "шаг влево, шаг вправо без команды - попытка побега с расстрелом без предупреждения". Поселений с "пятой колонной" в Украине быть не должно :!:
Насчет пленных. Если бы не необходимость задерживать их для обмена на наших, их вообще не стоило бы брать в плен. Послушайте перехваченные переговоры орков со своими женами, родителями, подругами, друзьями - там они смелые и хвастаются своими "подвигами", но стоит попать в плен, как они сразу "я против войны, я вообще повар/водитель/подносчик снарядов, стрелял только в воздух".

В-третьих, по тому видео. По нему неизвестно, что предшествовало этому. Могу предположить, что солдаты (кстати грузины) стали свидетелями чего-то чудовищного - насилия над подростками или издевательского убийства украинского военного/ных, и их действия были в состоянии аффекта (у юристов это смягчает наказание или вообще освобождает). Но в любом случае выкладывать это видео в инет нельзя было, т.к. это единичное видео дало огромный козырь рашапропаганде.

И последнее. До нашей победы я пишу и буду писать на русском, чтобы рашистские читатели (а я уверен, что они есть, по крайней мере спецслужбы точно читают) видели, что и их, и их недострану ненавидят не только украиноязычные, но и русскоговорящие граждане Украины, независимо от их этнического происхождения. Когда-то уже писал на форуме о себе - отец украинец, мать русская, родился в белоруссии.
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:56

  prodigy написав:Kudrjavuy

це все зрозуміло давно,
чому у нас корупція на падає хоч до рівня Польщі?

Как раз, нам, сейчас, противостоит такая же система управления Государством со стороны РФ - коррупционная.
Меня повергает в шок надежды некоторых клоунов на "Восстание в РФ" против всеобщей мобилизации.
Кстати КОРРУПЦИОННОЙ.
Это, когда даже у нас, она вылилась максимум во "Врадиевские события".

Из исчезнувшего
prodigy
Ви Украине отсутствует такое, базовое определение существования людского общества, как "Право".
Каждый новый "Закон" порождает коррупционную систему "смотрящих".
Для его АДМИНИСТРИРОВАНИЯ, что не значит ему подчиняться.
Но ни коим образом не улучшает состояние дел, а наоборот усугубляет.
При чём официально это запустили в жизнь Воры в 2011м году - "подождите, это ещё не вечер" "Новой трактовкой Конституции Украины"

И просто нет иного, как физическое истребления этой чумы.
Но "ИМ" от происходящего в Украине то же не сладко, это о батальёнах "Монако", "Відень", "Лондон", "Кипр", "Белиз", "Баден Баден",....
- Это и есть "система" управления государством.

Ну, разбегутся рабы, как на Западной - наймём из страны с худшими экономическими возможностями.
- Нет хуже?
- Продали Землю.
................
"За то своё" уже в Швеции, а наличку Беня вывод оформлял.
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Статистика по поставкам вооружения.
Официально доступная в СМИ.
Вся картинка не влазит - открывайте картинку отдельно.

Зображення
Для тех, кто не понимает:
- Это не значит, что ОНО есть, это значит, что ИМ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
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