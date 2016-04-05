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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2389239023912392
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:25

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:Все просто - один раз висмикнули - і економіка потрохи адаптовується. Але якщо це робити регулярно - то ситуація сильно ускладниться.
я думаю ще є сотні тисяч людей які офіційно (або навіть по факту) безробітні, і економіка особо не постраждає. Але яка якість буде таких солдат? хтось боїться, хтось не хоче а хтось наркоман чи алкаш
Хлопці(дівчата) - хоч трошки спробуйте глянути глибше
1 Війна - це підвищені вимоги до фізичної підготовки і психологічної стійкості
2 Ті хто мають необхідні для ЗСУ параметри ( чи Ви думаєте що 100 000+ платять за красиві очі) - вже давно десь працюють.
3 Ті хто Вам здається мають..але не працюють - як правило алко/нарко залежні, або фізично дохлі , або психологічно/морально не стійкі.

Тому
Так , у нас є моб резерв - 10 млн осіб
Так з цих 10 млн - можна призвати 5-7 млн осіб які підходять для служби в ЗСУ...
Але є проблемка - вони( ці 5-7 млн) також не байдики бють.

ПС
Одним з світових досягнень , яке різко підняло продуктивність праці це впровадження конвеєра..
На пальцях - конвеєр - це розбиття складної операції на велику кількість примітивних
Чим примітивніша операція - тим більша кількість людей здатна її осягнути.
Тому пропозиція долярчика - ускладнити процес, тобто 30 днів воюєш/30 днів працюєш - відразу в рази зменшує кількість тих хто буде ефективний в подібній ситуації( адже тепер замість одної операції людина повинна бути готовою виконувати дві)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 10:25

Справедливість, ефективність, ціна.

Баланс між цими критеріями не просто дуже хиткий, але ще й дуже залежить від суб'єктивних інтересів приймаючих рішення.
Звичайно, що ці суб'єктивні інтереси відрізняються від тих, хто знаходиться безпосередньо в важких умовах окопів.

Да й серед останніх дуже різні погляди. Той же Маркус постійно підкреслює, що йому побоку те, що хтось "п'є каву" в тилу...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 10:41

Мені от цікаво, як скоро в рашкованів спробують (саме спробують!) перейти до репресій?
Бо інакше в їх системі ну ніяк.

Поки вони намагаються відтягнути цей момент. І потроху вимальовується модель: на місцеву владу покладається забезпечення й контроль одягом, харчами і т.д.; на центральну - озброєння, керування військами.

В перших скоро впаде початковий інтузазізьм, другі - ще більше продовжать деградувати від безвідповідальністі.
Закручування гайок на цьому етапі приведе тільки до загострення внутрішньої боротьби.

Пуйло постійно відстає з рішеннями...
На нашу вдачу, що при владі в рашці не гіркіни. Бо тоді ціна перемоги була б набагато більшою.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 10:53

Пон 03 жов, 2022 18:58

я показал карту Херсонщины
Зображення

Вот карта по состоянию на
06.10 00:47

Зображення
https://deepstatemap.live/#10/46.9187/33.0286

Сравните с тем, что я написал
Вів 04 жов, 2022 20:33

Обращайте внимание на участок Дудчаны-Меловое и северо-северо-запад от Мелового.

Т.к. на первой карте обозначены не все села и поселки, для сравнения изменений смотрите на Велика Олександрівка - на второй карте она в самом верху.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:02

  mephala написав:
  _hunter написав:А я давно говорил: хоронить солидарку нужно. Причем просто хоронить -- как поляки в свое время. А после войны (с таким-то поводом) -- самое время :roll:


вы готовы делать накопления в частном фонде? не думаете что такой фонд через 20 лет скажет - ну не смогла, не смогла. не все так просто как кажется на первый взгляд.
за бугром куча историй как люди остаются без пенсий в старость.

Почему сразу в частном? -- можно и в государственном. Ну или пусть наконец-то (за 30 лет-то!) разрешают выход на иностранные рынки -- раз уж типа курс на евроинтеграцию -- можно будет и в US-ном деньги держать...
В любом случае солидарка -- при отсутствии положительного наклона на кривой демографического роста -- нежиснеспособна. И лучше эти страдания сразу прекратить (при наличии такого-то повода!), чем еще лет 10-20 всякие ноу-хау типа непрожиточного минимума и "условного базового дохода" изобретать...
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:02

  vitaliian написав:
З 1 жовтня офіційно має запрацювати американський ленд-ліз для України. Проте проблема в тому, що станом на зараз американці нам мало що можуть поставити. Причина проста – арсенали США швидко вичерпуються.

З березня ми отримали від США 560 000 снарядів калібру 155-мм для гаубиць М777. При цьому в рік американська промисловість випускає їх біля 30 000 штук – ми стільки витрачаємо за два тижні. Наразі «вільні» запаси цих снарядів в США практично вичерпані. Бо американці також мають дбати про забезпечення ними власної армії та країн-операторів, що мають на озброєні М777. Нагадаю, що американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм, і тому мають дбати про власні арсенали також.
Саме в цьому причина того, що тепер американці в своїх поставках ЗСУ перейшли до гармат меншого калібру – 105-мм. Для них снаряди ще є, наразі ми вже отримали 144 000 штук.

Не краще становище і з «Джавелінами». Ми вже отримали 8500 штук. Це майже все, що було в резерві США. Річне виробництво «Джавелінів» сягає біля 800 одиниць. А отже, 10 років будуть відновлювати ці витрати. Тому в останніх повідомленнях про американську допомогу нам, ми «Джавелінів» більше не бачимо – бо їх нема фізично. Те ж саме зі «Стінгерами» - ми отримали біля 1400 штук, і більше в США їх для нас немає.
Дещо схожа ситуація із «Хаймарсами». Нещодавно нам виписали 18 штук в термін від 6 місяців до 2 років. При цьому армія США досі не має чіткого плану виробництва «Хаймарсів» для своїх потреб. Плани їхнього виробництва варіюються від 24 до 96 одиниць на рік.

Висновок невтішний – американський ВПК наразі не впорюється з забезпеченням наших потреб. Все що ми отримуємо – це вже наявне з американських складів, а не вироблене під нас. Тому для повноцінного запуску ленд-лізу потрібно переводити американську промисловість на воєнні рейки. Інакше скоро постачати нам буде нема чого і ленд-ліз залишиться теорією.

цифри та дані дивитись тут:
https://www.cnbc.com/2022/09/28/the-us- ... raine.html
https://www.businessinsider.com/us-army ... ers-2022-9
https://www.csis.org/analysis/united-st ... nd-ukraine

https://t.me/rozumaha/16031

А як же "американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм" якщо можуть випускати тільки 30 000 снарядів в рік???

Американська пропаганда працює однозначно краще ніж російська - бреше дуже правдоподібно.

*для далеких і тупих відразу надам деяку статистику - орки витрачали приблизно 50 000 снарядів В ДЕНЬ!
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Мені от цікаво, як скоро в рашкованів спробують (саме спробують!) перейти до репресій?
Бо інакше в їх системі ну ніяк.

Що означає в вашому розумінні "перейти до репресій"? Коли ти вийшов на площу з пустим листком і тебе тут же скручують - це не репресії? Коли перед виборами саджали всіх, хто міг хоч якось бути конкурентом кандидатам від влади - це не репресії?
Як на мене таких репресій в додатку до тотальної пропаганди і пофігізму населення достатньо.
Крім того, на даний момент їхній апарат ще не готовий до репресій, тому й не закрили кордони, більше того, намагаються видавити з країни всіх, хто так чи інакше має власну думку.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:24

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Мені от цікаво, як скоро в рашкованів спробують (саме спробують!) перейти до репресій?
Бо інакше в їх системі ну ніяк.

Що означає в вашому розумінні "перейти до репресій"? Коли ти вийшов на площу з пустим листком і тебе тут же скручують - це не репресії? Коли перед виборами саджали всіх, хто міг хоч якось бути конкурентом кандидатам від влади - це не репресії?
Як на мене таких репресій в додатку до тотальної пропаганди і пофігізму населення достатньо.
Крім того, на даний момент їхній апарат ще не готовий до репресій, тому й не закрили кордони, більше того, намагаються видавити з країни всіх, хто так чи інакше має власну думку.

Під репресіями він напевно мав на увазі концентраційні табори типу ГУЛАГ. :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А як же "американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм" якщо можуть випускати тільки 30 000 снарядів в рік???

Американська пропаганда працює однозначно краще ніж російська - бреше дуже правдоподібно.

Цифри трохи гірші ніж насправді, але в загальному ситуація подана вірно. Ні Росія, ні США до великої війни не готувалися. Відповідно і промисловість виготовляла рівно стільки, скільки треба було для навчальних стрільб і невелеких конфліктів на кшталт Афганістана. Можливо навіть менше - тому що було склади часів холодної війни.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  mephala написав:
  _hunter написав:А я давно говорил: хоронить солидарку нужно. Причем просто хоронить -- как поляки в свое время. А после войны (с таким-то поводом) -- самое время :roll:


вы готовы делать накопления в частном фонде? не думаете что такой фонд через 20 лет скажет - ну не смогла, не смогла. не все так просто как кажется на первый взгляд.
за бугром куча историй как люди остаются без пенсий в старость.

Почему сразу в частном? -- можно и в государственном. Ну или пусть наконец-то (за 30 лет-то!) разрешают выход на иностранные рынки -- раз уж типа курс на евроинтеграцию -- можно будет и в US-ном деньги держать...
В любом случае солидарка -- при отсутствии положительного наклона на кривой демографического роста -- нежиснеспособна. И лучше эти страдания сразу прекратить (при наличии такого-то повода!), чем еще лет 10-20 всякие ноу-хау типа непрожиточного минимума и "условного базового дохода" изобретать...
Ага, так і сказати поточним пенсам: вибачайте, ми солідарку скасовуємо, всього найкращого, далі самі борсайтеся
Так само як і ті, хто багато років робив відрахування в ПФ, то "ну, ви або за кілька років назбирайте новий накопичувальний фонд, або нічого не отримаєте взагалі, то ваші проблеми".

У будь-якої проблеми є просте, гарне неправильне розв'язання. Це якраз такий приклад
Faceless
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