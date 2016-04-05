sashaqbl написав:andrijk777 недавно бачив публікацію норм споживання по Львівській області від 400 до 530 мегават. Це половина в пікові години споживання(530 половина, відповідно пікове споживання 1060) і трохи більше 2/3 вночі(400, відповідно споживання десь 650). Що тут не сходиться? Вночі споживання значно менше, але відключати треба.
Все сходиться. Не зрозуміло тільки чому "відключати треба" вночі?
Ок, порахуємо. Комп, холодильник, освітлення, кондиціонер(на обігріві), газовий котел - це все до 300-400 Вт за пункт. Пралка, посудомийка, електрочайник, мікрохвильовка, бойлер, обігрівач - це вже цифри від 0.5 до 1 кВ при активній роботі(при цьому час роботи мікрохвильовки і чайника вимірюється в хвилинах, а час роботи решти - до години за робочий цикл). Тепер дивимось, якщо ввечері нема світла, то холодильник, бойлер, обігрівач вночі працюватимуть, при чому виникне додаткове споживання, бо все остило(нагрілося у випадку холодильника). Якщо ви одяг не випрали - теж встанете і увімкнете пралку. Якщо є акумулятор на освітлення - він заряжатиметься, при цьому витрати на освітлення зростають на 15-20%. По факту, відпала тільки мікрохвильовка і електрочайник, ну і освітлення у більшості людей. Як на мене цілком сходиться з цифрами від ЛОЕ, які я навів вище.
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 03 лют, 2023 13:27, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:detroytred Ще раз: Ці дві тези не можуть бути істинні одночасно. Не треба мені ніяких шлангів. Якщо хочете реально зрозуміти - візміть листочок, розбийте добу на 24 частини(достатньо і на 4 частини) і для кожної частини напишіть усі дані в умовних Мегаватах(споживання, реальну потребу, "запасання").
Тому Ви й помиляєтесь. Бо розбивати треба обов'язково ще й на споживачів. Обов'язково.
Я чудово уявляю всі токи-напруги процеси в тригері... В кожному транзисторі, сопротивлении, конденсаторе. А Ви мені радите таке просте уявити))
Це питання не фізики, а математики. З фізики ви можете взяти тільки закон збереження енергії і все. Розуміння токів і напруг не потрібно. Не потрібно нічого уявляти - напишіть мені цифри.
Почекайте!)) У Вас заперечення, то й надавайте свої розрахунки. У мене нема підстав не вірити отому джерелу.
Я думаю- банальная экономия топлива/денег и т.д. Пользуются тем что мало кто понимает эту кухню. Объясню как это все работает: предположим есть какая-то устоявшаяся система скажем турбина К-300-240 вырабатывает 250МВт и снабжает эл. энергией Запорожскую область, при этом все 250МВт и потребляются, тогда система находится в равновесии и частота сети будет 50Гц соответственно. Теперь представим что подключился еще какой-то потребитель скажем на 50МВт, тогда получим что потребляется больше чем производится, при этом частота в сети начинает снижаться, на это снижение реагирует автоматика энергоблока и турбина подгружается до 300МВт, при этом частота перестает снижаться, имеем новое установившееся равновесие где вырабатывается и потребляется 300МВт, если дальше подсоединить еще какого-то потребителя частота начнет снова падать, но компенсировать потерю частоты уже нечем, поэтому чтобы не "развалилась" энергосистема вводятся стабилизационные отключения. Примерно так это работает - если очень примитивно
detroytred написав:Bobua Ви звертаєтеся та розмірковуєте не за адресою. Тим паче з отакими Вашими поглядами.
Міркування повинні бути в площині -- чому влада не робить оте все, що Ви пропонуєте? Ні законодавча, ні виконавча. Цікаво почути Вашу думку.
Тільки не в плані, що не тих обрали)) Бо маю сумнів, що папередники діяли б інакше. Або фронтовики.
Наприклад, ось всл, який збирається після війни продовжити свою діяльність в політиці. Його вимоги до тих, хто в тилу: *— Скажу щиро: не можна критикувати тих, хто в тилу. Не кожен може воювати, тим паче впоратися з психологічними й моральними викликами війни. Вважаю: якщо не можеш воювати — не воюй, але тоді допомагай ЗСУ і роби корисні справи. Не можеш і цього робити, то хоча б не перешкоджай і не кажи, що нам добре, бо заробляємо по 100 тис. грн. До речі, коли з побратимом Антоном призивалися на війну, то навіть не цікавилися, чи будуть нам платити зарплату. Ми їхали захищати нашу Україну від кац*пів, а не заробляти. Тому ніколи не називайте хлопців, які борються за нашу свободу, заробітчанами.* https://dzerkalo.media/news/viyna-tse-s ... doviy-foto
Тобто скільки людей, стільки бачень. В цього героя бачення вимог й овсім зводиться до -- тільки не перешкоджай.
Це дивне мислення...
Якщо влада не робить інакше -- то хіба це є підставою вважати, ніби вона робить все правильно?
Зрештою, якою є мотивація у пересічної, швидкоспілої влади, крім як її непорушність? І стабільність ренти...
Чи потрібна випадковій владі гідність у людей? Якщо це влада не Вашингтона, Ататюрка, Ганді і т.п., а якихось незрозумілих осіб без політичного минулого. Мабуть, ні. Бо як тоді "розділяти й володарювати"?
Щодо інтерв'ю всл -- то воно чомусь схоже на передвиборчу програму. Може й в існуючу політсилу? У промові озвучене все, до має сподобатись виборцям. І не потребує від них ні зусиль, ні гідності, нічого... І може бути так, що суч.політики побачили вигоду того "вірус.фото", а далі вже бути пропозиції від яких неможливо відмовитись. Що цікаво -- жодного матюка у статті. Цікаво, бо я чомусь не помічав такого у війську. Навіть люди з пристойним словниковим запасом тут зриваються, на жаль, у "загальноприйнятий стиль мовлення". А тут "загальноприйнятою" є набагато гірша версія, аніж хоч би й в інженерному середовищі.
І, до речі, про гідність.
От ми мали "Революцію Гідності". Тисячі, а мо й сотні тисяч киян і гостей міста згадали про гідність. І ризикували, йдучи на Майдан. Хто наскільки зміг -- але вони зважились зрушитись з місця і зробити на що вистачило сил.
А у 2022 -- була можливість здійняти гідність нації на докорінно вищий рівень... Люди йшли у військо в перші тижні. Тоді ще були багатогодинні черги у військомати... І це було гідно, це була перемога (хоч би і над собою). Але у цих людей забрали гідність. Це легко коли диригують "правильні пацани"... Бо: " гі́дність -ності, ж. 2》 тільки одн. Усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов'язку. " Бо більшості солдатів важко, мабуть, усвідомлювати свою громадську вагу, якщо громада на них плює, відмовляючи у тривалому відпочинку. Ставлячись як до рабів. Штовхаючи в пляшку. А на її дні -- гідності нема...
І так само і в тилах люди вже не мають гідності, бо яку "громадську вагу" можна усвідомлювати, якщо повсякчас тікати й ховатись від військоматів? І придумувати сумнівні відмазки.
І ще про владу. Ось стаття, вже давня, укр.військового, про "13-х воїнів": https://m.facebook.com/DmytroVovnianko/ ... 468601883/ Зокрема, і про часи Пороха, і про те, що у ті часи солдати мали демобілізацію. Отже, минула влада чомусь таки думала про ротації й демобілізації. Таке враження ніби і про гідність людей думала... Навіть у ті часи, коли нинішня влада ще тільки хихотіла. Зокрема і про "ебонітові палички..."
Ви ж таки і писали, що похоронні повістки нині -- то ганебно і навіть шкідливо для призову? Але невже таки маєте сумніви, що ці явища (надмірна помітність, недостатня ефективність, і взагалі сумнівність дій) залежать від влади... Дивно
То до кого ж звертатись, якщо влада чинить ганебно, а громада її не перешкоджає??
Letusrock написав:
Bobua написав:А може це буде найхитрішим планом ГенШтабу?? Майже всі чоловіки насобачаться тут ховатись. Краще аніж в голівуд.фільмах. А потім всі ці експерти поїдуть на московію велетенською дрг... І від московії лишаться тільки "ріжки й ніжки"
ні це тренуються майбутні партизанські загони. у випадку окупації (не дай бог) весь процес (таємні переміщення, укриття і т.д.) буде вже досконально автоматизовано
Bobua написав:А тут -- видають зброю, і всіляко заохочують вбивство. І ще й інстинкт самозахисту сприяє. І планета нині перенаселена майже двократно. "Революційна необхідність", що поробиш
тим не менш не дивлячись на всі заохочення, не так багато бажаючих дати волю прадавнім інстинктам
Bobua написав:1% постійно воює. Як якісь марафонці... Але ж і решті теж треба щось робити? Хоч би й ховатись, викидати банк картки, телефони і т.д. А тут буде так, що більшість чоловіків самі відмовиться від своїх прав, лиш би не виконувати свій незначний обов'язок. Дивно. Бо 1-2міс всі могли би витримати -- як я бачив по своїй військ.частині.
Боюсь що 95% просто невірять (в силу багатьох причин) що це обмежиться 1-2міс. Згадають травневий фінт з ТРО та інші моменти..
Тут є лише одне просте питання: що ви (всі тилові) зробили (за вже майже як рік), для того, аби солдати не мусіли воювати більше місяця, і могли підтримувати свої сили думками, що заміна готується і прийде вчасно? От коли військомати вас ще не шукали, що ви робили, аби війську було добре в майбутньому? Що? Писали петиції, викривали злочинні дії військоматів-медкомісій-генштабів? Писали своїм депутатам? Демонстрації за ротації?? Хоч щось? Хоча би для себе потурбуватись про зміни на краще -- на той час коли прийде повістка? А хто, хто ж мав про це потурбуватись??
airmax78 написав:Тому якщо ці країни передають нам зброю, то передати Україні бійців-громадян України, які тимчасово перебувають на їх території - то цілком природньо.
Ви, або не розумієте, або робите вигляд ,що не розумієте щодо прав то обов’язків людини, тим паче, якщо вона знаходиться на території ЕС, та ще й під тимчасовим захистом. Пояснюю вам. Дія закону України про військовий обов’язок і мобілізацію не діє на території ЕС. Якщо припустимо військовозобов’язаний не з’явиться у консульство і не стане на військовий облік, то згідно чинного законодавства України за це передбачена адміністративна відповідальність і то, якщо буде доведено, що у нього не було поважної причини не прийти, а на території ЕС слідчі дії представника України не законні і не реальні, тому все це можливо, тільки на добровільні основі. Навіть, якщо припустити, що довели, то ніхто не буде депортувати за адмін. порушення згідно законів іншої країни. Це просто неможливо. І ніхто таких законів на території ЕС приймати не буде тому, що у них не будуть порушувати права людини. Да, і головне, навіть якщо припустити неможливе, і в ЕС приймуть відповідний закон, то він не буде діяти на тих хто вже був на території ЕС і отримав тимчасовий захист,тому, що закон не має зворотної сиди, тобто не діє у зворотному часі. Якщо не розумієте про що я, то юристи вам можуть дотепно розтлумачити.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 03 лют, 2023 14:31, всього редагувалось 1 раз.