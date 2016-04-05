Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:00

detroytred написав: Bobua

Ви звертаєтеся та розмірковуєте не за адресою.

Тим паче з отакими Вашими поглядами.



Міркування повинні бути в площині -- чому влада не робить оте все, що Ви пропонуєте?

Ні законодавча, ні виконавча.

Цікаво почути Вашу думку.



Тільки не в плані, що не тих обрали))

Бо маю сумнів, що папередники діяли б інакше.

Або фронтовики.



Наприклад, ось всл, який збирається після війни продовжити свою діяльність в політиці.

Його вимоги до тих, хто в тилу:

*— Скажу щиро: не можна критикувати тих, хто в тилу. Не кожен може воювати, тим паче впоратися з психологічними й моральними викликами війни. Вважаю: якщо не можеш воювати — не воюй, але тоді допомагай ЗСУ і роби корисні справи. Не можеш і цього робити, то хоча б не перешкоджай і не кажи, що нам добре, бо заробляємо по 100 тис. грн. До речі, коли з побратимом Антоном призивалися на війну, то навіть не цікавилися, чи будуть нам платити зарплату. Ми їхали захищати нашу Україну від кац*пів, а не заробляти. Тому ніколи не називайте хлопців, які борються за нашу свободу, заробітчанами.*

https://dzerkalo.media/news/viyna-tse-s ... doviy-foto



Тобто скільки людей, стільки бачень. В цього героя бачення вимог й овсім зводиться до -- тільки не перешкоджай. BobuaВи звертаєтеся та розмірковуєте не за адресою.Тим паче з отакими Вашими поглядами.Міркування повинні бути в площині -- чому влада не робить оте все, що Ви пропонуєте?Ні законодавча, ні виконавча.Цікаво почути Вашу думку.Тільки не в плані, що не тих обрали))Бо маю сумнів, що папередники діяли б інакше.Або фронтовики.Наприклад, ось всл, який збирається після війни продовжити свою діяльність в політиці.Його вимоги до тих, хто в тилу:*— Скажу щиро: не можна критикувати тих, хто в тилу. Не кожен може воювати, тим паче впоратися з психологічними й моральними викликами війни. Вважаю: якщо не можеш воювати — не воюй, але тоді допомагай ЗСУ і роби корисні справи. Не можеш і цього робити, то хоча б не перешкоджай і не кажи, що нам добре, бо заробляємо по 100 тис. грн. До речі, коли з побратимом Антоном призивалися на війну, то навіть не цікавилися, чи будуть нам платити зарплату. Ми їхали захищати нашу Україну від кац*пів, а не заробляти. Тому ніколи не називайте хлопців, які борються за нашу свободу, заробітчанами.*Тобто скільки людей, стільки бачень. В цього героя бачення вимог й овсім зводиться до -- тільки не перешкоджай.

Letusrock написав: Bobua написав: А може це буде найхитрішим планом ГенШтабу??

Майже всі чоловіки насобачаться тут ховатись. Краще аніж в голівуд.фільмах. А потім всі ці експерти поїдуть на московію велетенською дрг... І від московії лишаться тільки "ріжки й ніжки" А може це буде найхитрішим планом ГенШтабу??Майже всі чоловіки насобачаться тут ховатись. Краще аніж в голівуд.фільмах. А потім всі ці експерти поїдуть на московію велетенською дрг... І від московії лишаться тільки "ріжки й ніжки"



ні це тренуються майбутні партизанські загони. у випадку окупації (не дай бог) весь процес (таємні переміщення, укриття і т.д.) буде вже досконально автоматизовано





Bobua написав: А тут -- видають зброю, і всіляко заохочують вбивство.

І ще й інстинкт самозахисту сприяє.

І планета нині перенаселена майже двократно. "Революційна необхідність", що поробиш А тут -- видають зброю, і всіляко заохочують вбивство.І ще й інстинкт самозахисту сприяє.І планета нині перенаселена майже двократно. "Революційна необхідність", що поробиш



тим не менш не дивлячись на всі заохочення, не так багато бажаючих дати волю прадавнім інстинктам



Bobua написав: 1% постійно воює. Як якісь марафонці...

Але ж і решті теж треба щось робити? Хоч би й ховатись, викидати банк картки, телефони і т.д.

А тут буде так, що більшість чоловіків самі відмовиться від своїх прав, лиш би не виконувати свій незначний обов'язок. Дивно. Бо 1-2міс всі могли би витримати -- як я бачив по своїй військ.частині. 1% постійно воює. Як якісь марафонці...Але ж і решті теж треба щось робити? Хоч би й ховатись, викидати банк картки, телефони і т.д.А тут буде так, що більшість чоловіків самі відмовиться від своїх прав, лиш би не виконувати свій незначний обов'язок. Дивно. Бо 1-2міс всі могли би витримати -- як я бачив по своїй військ.частині.



Боюсь що 95% просто невірять (в силу багатьох причин) що це обмежиться 1-2міс. Згадають травневий фінт з ТРО та інші моменти.. ні це тренуються майбутні партизанські загони. у випадку окупації (не дай бог) весь процес (таємні переміщення, укриття і т.д.) буде вже досконально автоматизованотим не менш не дивлячись на всі заохочення, не так багато бажаючих дати волю прадавнім інстинктамБоюсь що 95% просто невірять (в силу багатьох причин) що це обмежиться 1-2міс. Згадають травневий фінт з ТРО та інші моменти..

Це дивне мислення...Якщо влада не робить інакше -- то хіба це є підставою вважати, ніби вона робить все правильно?Зрештою, якою є мотивація у пересічної, швидкоспілої влади, крім як її непорушність? І стабільність ренти...Чи потрібна випадковій владі гідність у людей? Якщо це влада не Вашингтона, Ататюрка, Ганді і т.п., а якихось незрозумілих осіб без політичного минулого.Мабуть, ні. Бо як тоді "розділяти й володарювати"?Щодо інтерв'ю всл -- то воно чомусь схоже на передвиборчу програму. Може й в існуючу політсилу? У промові озвучене все, до має сподобатись виборцям. І не потребує від них ні зусиль, ні гідності, нічого...І може бути так, що суч.політики побачили вигоду того "вірус.фото", а далі вже бути пропозиції від яких неможливо відмовитись.Що цікаво -- жодного матюка у статті. Цікаво, бо я чомусь не помічав такого у війську. Навіть люди з пристойним словниковим запасом тут зриваються, на жаль, у "загальноприйнятий стиль мовлення". А тут "загальноприйнятою" є набагато гірша версія, аніж хоч би й в інженерному середовищі.І, до речі, про гідність.От ми мали "Революцію Гідності".Тисячі, а мо й сотні тисяч киян і гостей міста згадали про гідність. І ризикували, йдучи на Майдан. Хто наскільки зміг -- але вони зважились зрушитись з місця і зробити на що вистачило сил.А у 2022 -- була можливість здійняти гідність нації на докорінно вищий рівень...Люди йшли у військо в перші тижні.Тоді ще були багатогодинні черги у військомати...І це було гідно, це була перемога (хоч би і над собою).Але у цих людей забрали гідність. Це легко коли диригують "правильні пацани"...Бо:гі́дність-ності, ж.2》 тільки одн. Усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов'язку.Бо більшості солдатів важко, мабуть, усвідомлювати свою громадську вагу, якщо громада на них плює, відмовляючи у тривалому відпочинку. Ставлячись як до рабів. Штовхаючи в пляшку. А на її дні -- гідності нема...І так само і в тилах люди вже не мають гідності, бо яку "громадську вагу" можна усвідомлювати, якщо повсякчас тікати й ховатись від військоматів? І придумувати сумнівні відмазки.І ще про владу.Ось стаття, вже давня, укр.військового, про "13-х воїнів":Зокрема, і про часи Пороха, і про те, що у ті часи солдати мали демобілізацію. Отже, минула влада чомусь таки думала про ротації й демобілізації. Таке враження ніби і про гідність людей думала...Навіть у ті часи, коли нинішня влада ще тільки хихотіла. Зокрема і про "ебонітові палички..."Ви ж таки і писали, що похоронні повістки нині -- то ганебно і навіть шкідливо для призову?Але невже таки маєте сумніви, що ці явища (надмірна помітність, недостатня ефективність, і взагалі сумнівність дій) залежать від влади...ДивноТо до кого ж звертатись, якщо влада чинить ганебно, а громада її не перешкоджає??Тут є лише одне просте питання: що ви (всі тилові) зробили (за вже майже як рік), для того, аби солдати не мусіли воювати більше місяця, і могли підтримувати свої сили думками, що заміна готується і прийде вчасно?От коли військомати вас ще не шукали, що ви робили, аби війську було добре в майбутньому? Що? Писали петиції, викривали злочинні дії військоматів-медкомісій-генштабів? Писали своїм депутатам? Демонстрації за ротації?? Хоч щось?Хоча би для себе потурбуватись про зміни на краще -- на той час коли прийде повістка? А хто, хто ж мав про це потурбуватись??