Додано: Чет 07 тра, 2026 18:31
Ходять чутки що якщо 8-9 травня сотні Фламінгів та Калібрів не іспепелять Київ та Москву, то це покаже що договороздатність Пу і Зе існує в природі
Додано: Чет 07 тра, 2026 18:39
+ЛАД засирає останні 15 років на форуміні, то разом майже 100 років
Додано: Чет 07 тра, 2026 18:49
Давай іще раз, бо до тебе воно таки тяжко доходить, но я упорний. ти ж розумієш що зміни назви в обленерго щось таки означали а не просто так буковки мінялись?
Міноритарних акціонерів в кінці тупо кинули.
Окрім того власники за цей час неодноразово змінились. Останній раз перед війною був російський депутат потом вродь його оттерли і якось "націоналізували".
По твому якби я не пішов на війну я б мав охороняти майно депутата рф бо він мені дає кусок хліба як інженеру?
Я можу виконувати додаткові функції, но за додаткову плату. І плата має бути співрозмірна з ризиками для охоронця. Для працівника не важливо хто власник бізнесу, важливо яка робота і скільки за неї платять.
Завжди можно поміняти як місце роботи так і професію та і країну.
Смислу охороняти щось безплатно нема, за лояльність треба платити.
А на рахунок створення робочих місць це туфта, мені робоче місце не потрібне. Я роблю за гроші)
Є гроші? Є робота. Нема грошей ? Нема мультиків
Як ти можеш замінити свого таксиста бангладешцем що їсть сало, так і для мене не важно власник держава, рідний ахметов, депутат вражої держдуми бабаков чи китаєць...
Додано: Чет 07 тра, 2026 19:47
Тобі 40-45 років
Як так вийшло що мужик який і в церкві ледве не з патріархом гундяєвим спина до спини і з контробандою на ти.... а все життя працював на ненависній йому роботі в проклятих експлуататорів?
Я ж казав, складається враження що ці сторінки з зборище мазохістів, кожен з яких що тільки не придумає як йому погано... але всі жруть, коляться але лізуть на кактус.....
Додано: Чет 07 тра, 2026 20:57
ЛАД, вже підготувався до зміни риторики?))
Aдміністрація Путіна ще в лютому 2026 року почала працювати над так званим "образом перемоги" для виправдання майбутньої мирної угоди з Україною.
Політтехнологи планують змусити радикальних Z-блогерів змінити риторику та переконувати аудиторію, що продовження бойових дій стало б "пірровою перемогою". Головна теза пропаганди базуватиметься на твердженні, що Путін нібито зміг "прогнути Захід" та зірвати плани ворогів. Кремлівські куратори пропонують оголосити символічну "денацифікацію" завершеною та акцентувати увагу на територіальних здобутках і створенні сухопутного шляху до Криму. "Продовження конфлікту - це ризик загальної мобілізації, підвищення податків та ударів углиб країни", - йдеться у документах розробників стратегії.
в документах описано можливий варіант фіксації завершення конфлікту за поточною лінією фронту, що передбачає контроль РФ над Донецькою та Луганською областями.
Тоді як у Херсонській та Запорізькій областях межа пролягатиме за фактичним розташуванням військ. При цьому російські сили мають бути повністю виведені з територій Сумської та Харківської областей.
В адміністрації Путіна побоюються, що подальша агресія загрожує соціальним вибухом через виснаження ресурсів та демографічну кризу.
Для суспільства готують програму "контрольованої відлиги" в культурі та повернення політичного гумору на екрани.
"Потрібно створити ілюзію повернення до нормального життя після досягнення цілей", - зазначають автори плану.
