Банк Український Капітал
Додано: Нед 27 лип, 2025 12:21
lloydbanksua написав: la9
Індустріалбанк тільки.
Проте там коміс. 50г/рік наче?
Visky
Додано: Пон 28 лип, 2025 17:25
nord написав: greenozon написав:
Банк Український капітал підвищив відсоткові ставки за депозитами в гривні на 6 і 12 місяців:
на 6 місяців – з 14,50 до 16,25% річних;
на 12 місяців – з 15,00 до 16,50% річних.
Малувато...
Це ще не зовсім і погано..
aanonimovic594
Додано: Чет 31 лип, 2025 20:17
ОВДП набагато цікавіші.
nord
Додано: Суб 02 сер, 2025 03:49
nord Погоджуюсь
aanonimovic594
Додано: Пон 15 вер, 2025 16:04
кредиткой Маниока кто-то пользуется?
Какие подводные? заДИЯть можно?
emeta
Додано: Пон 15 вер, 2025 16:32
Читайте чат Tabfinance, там отвечал.
lloydbanksua
Додано: Чет 07 тра, 2026 09:45
С 20.04 банк начал брать 5 грн за каждое сдергивание с карты Капикард, а с 08.06 снижает лимит бесплатного сэпа с 250т до 10т в месяц. Преимущество депо Рука допомоги с 10% на остаток практически нивелируется
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... 62026.html
la9
Додано: Чет 07 тра, 2026 20:12
la9 также, судя по отзывам множества коллег, банк начал активно снижать или обнулять кредитные лимиты по карте Маниока. По себе смогу проверить, когда буду погашать лимит в конце месяца. Уже есть кейсы, когда обнуляли карту со 120к до 0.
lloydbanksua
