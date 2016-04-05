Додано: Вів 05 гру, 2023 00:50

detroytred написав: Вкажи чим я завинив отією своєю службою. Вкажи чим я завинив отією своєю службою.

Ти не завинивТи якщо вважаєш що служив в ЗСУ то винуватий в тому стані в якому було ЗСУ на момент закінчення твоєї служби.Те що мало платили і так далі - це відмазка..СРСР розвалився того що мало платили населенню.ТомуЯкщо на основному місці праці ти допрацювався до того що з Криму вийшло 8000 з 23000 - то ти просто повинен тихенько сопітии в тряпочку і не відсвічувати + і не примазуватись до ЗСУ зразка 2014-сьогодні...І на остатокПисав особисто тобі вже не разТак бюджетникам можна платити більшеТак чим більше заплатимо - тим вища ЙМОВІРНІСТЬ того що вони будуть краще працювати...Так в Європі/США населення живе краще...Але ми повинні жити виходячи з того чого самі добились а не кивати навколо..ТомуТі хто не зміг довести свою ефективність - повинні зникнути з інформаційного поля і не продукувати фантазії на темуА за бугром такиє вишні....Те що їм здається елементарним - насправді дуже складне і не вирішується простим вивченням творів карнегі чи леонтьєваВ нас мізерна кількість людей які вміють приймати рішення і нести за це відповідальність - підприємціМізерна кількість вузькофахових професіоналівІ натомістьКількість чиновників і неефективних працівників бюджетної сфери , які не приймають рішення а штампують під копірку законів 1970 року і не несуть відповідальності за кінцевий результат в 5-10 разів більша..То як з таким підходом можна збудувати щось краще?Залишається однеЧекати Тосю яка прийде і доробить, а Ви з своїми прожектами тільки те й робите що стимулююєте очікування, замість того щоб стимулювати приватну ініціативу...