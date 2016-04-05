Додано: Нед 10 гру, 2023 00:44

trololo написав: Успіх написав: trololo написав: контузія не значить, що людина дурачок і забула як поводитись зі зброєю. для допуску до зброї проводиться перевірка та підготовка контузія не значить, що людина дурачок і забула як поводитись зі зброєю. А отут дозвольте заперечити.

Мене і моїх побратимів за 21місяць ще НІХТО не перевіряв "на адекватність поводження зі зброєю"!

А підготовка - двічі по 7 патронів в мішень/мішок - це підготовка?

А ті, які були в той час в наряді/на посту, то навіть, і тих 7 патронів НЕ випустили!🤦🤦‍♂️🤦🏻 А отут дозвольте заперечити.Мене і моїх побратимів за 21місяць ще НІХТО не перевіряв "на адекватність поводження зі зброєю"!А підготовка - двічі по 7 патронів в мішень/мішок - це підготовка?А ті, які були в той час в наряді/на посту, то навіть, і тих 7 патронів НЕ випустили!🤦🤦‍♂️🤦🏻



так ви ж артилерист, може піхоту краще готують. а при мобілізації комісію проходили ж. чим не перевірка. так ви ж артилерист, може піхоту краще готують. а

я тут вже питання піднімав - що може зразу не мали часу/не було стільки комісій де взяти...

Але ж за 21місяць могли нас перевірити вже по повній програмі?

Особливо психіатр!

Може в нас половина неадекватів і вони в неочікуваний час захочуть популяти з автомата по своїх?

Так, я в арті.А от комісія при мобілізації - це дуууууже голосно сказано!У воєнкоматі якась пані, яка реєструвала, питала - чи є якісь скарги по здоров'ю?Ну я їй почав тицяти довідку про "Обмежено придатний. Придатний лише у військовий час" і на пальцях пояснювати свої скарги на здоров'я...А вона каже - "Ну автомат тримати зможете?🤦🤦‍♂️🤦🏻Я кажу "так, але...." і починаю знову розказувати всі свої болячки...Але вона довго не слухала, - перебиває мене фразою "Ну то оприділіться - Ви йдете, чи не йдете? Бо через 2 тижні знову Вас покличемо..."Я 2сек. подумав і кажу - "Добре. Йду!"А вже потім, як привезли нас у ВЧ, то там теж якийсь один чел задав питання - "які скарги по здоров'ю?" І, послухавши мене/тим часом пишучи якийсь папірець, нічого такого путнього не сказав, - заповнив той папірець і я пішов у інші двері, де вже якийсь військовий казав куди йти далі...От і вся комісіяТомуНу от як так?!