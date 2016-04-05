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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6871687268736874
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 03:00

"«Вагнер» в Африке: ребрендинг, «пакет выживания режима», эксплуатация ресурсов" - https://www.bbc.com/russian/articles/c131ym25y2ko - довольно интересная статья о деятельности Вагнера, а теперь российского «Экспедиционного корпуса», действующего под контролем генерала Андрея Аверьянова, "главы секретного подразделения 29155, специализирующегося на заказных убийствах и дестабилизации иностранных правительств.

Но, по всей видимости, новой задачей генерала Аверьянова стала не дестабилизация правительств, а обеспечение их будущего, при условии, что они за это заплатят, отказавшись от своих прав на полезные ископаемые.

В начале сентября в сопровождении заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова генерал Аверьянов посетил бывшие операции ЧВК «Вагнер» в Африке."
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