ви гадаєте у країні, де державна корупція - невід'ємна складова, все добре з енергосистемою. є там вузькі місця. й нічого там з часів срср теж не будувалось
тоді саме дурне питання. а у нас більше дронів? Точно? ))) і дальніх бпла? І розвідувальних? І підготовлених пілотів? Бо ми їх швидше закупляєм в китаю тому шо в нас населення краще донатить?) P/s чуть про переваги приватної ініціативи над державним підходом. В нас знову підірвались люди при саморобному виготовленні скидів до дронів. Зате без корупції обійшлось.
Заниматься бандитизмом под камеры прохожих, игнорировать конституцию и в тупую сидеть на троне бессрочно. Вообще, назвать вещи своими именами- это кацапня и Ипсо. Пол года назад, написать про отставку Залужного было Ипсо. До этого про резникова- ипсо. До этого никто не верил про бусы, было ипсо. Завтра отрезать ухо будет в порядке вещей. И чем вы отличаетесь от кацапов?
Бетон написав:Заниматься бандитизмом под камеры прохожих, игнорировать конституцию и в тупую сидеть на троне бессрочно. Вообще, назвать вещи своими именами- это кацапня и Ипсо. Пол года назад, написать про отставку Залужного было Ипсо. До этого про резникова- ипсо. До этого никто не верил про бусы, было ипсо. Завтра отрезать ухо будет в порядке вещей. И чем вы отличаетесь от кацапов?
Ждуни нєгодуют Вони такі прогнозовані, що навіть нецікаво.