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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7404740574067407
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:33

холява


Почему вы не в армии ? Что и где у вас болит или отклеилось ?


Он богоизбранный, но демо-версия, , потлму завидует другим богоизбранным. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:43

  Banderlog написав:
  Shaman написав:й знову штамп на штампі :D от для кого економіка лженаука, ті й живуть, як обіцяли марксисти-ленінисти - щоб не було багатих.

на енергоринку атомної енергетики продають мало, бо хто ж буде населення на халяву забезпечувати

яка вагома економічна причина впровадження зеленої?)))
А хто визначив ціну по якій атомну електрику можно продавати і по якій зелену ) нєвідіма рука ринку?
За чий рахунок цей банкет нєвіданої щедрості?

ІМХО одна з причин впровадження зеленої енергетики - це те, що нафта та газ закінчаться відносно скоро. не за 10 років, але по нафті по світу - умовно 50 років. в Раші це взагалі 20-30 років. й нафта це не лише паливо, це й сировина для хімічної промисловості. тому просто її спалювати - не саме раціональне дійство. це зрозуміло вже на поточний момент.

й в розвинених країнах керують люди, які в тому числі й думають на перспективу. й коли обсяги нафти скоротяться, дехто вже бути отримувати енергію з інших джерел. а дехто лише отямиться - а що ж робити. а потім знову розмови - чому одні країни багаті, а інші бідні. :)

й загальне потепління ніхто не відміняв. але тут не буду дискутувати з причин. бо й на цьому форумі є ті, хто не вірять. а дехто ще й не визнає що воно є, хоча вже кожен може відчути - клімат таки змінився.

яка рука ринку? :lol: рука держави, яка вирішили, що населення має купувати еенергію втричі дешевше від ринкової вартості. тому Енергатоом інколи й продає її за 1 коп, щоб виконати цей популізм держави. а так би продавали б атомну еенергію на енергоринку.

вартість зеленої встановлена директивно - ще в часи, коли євро було по 11, а не по 40+. й схоже теж ніхто не думав про перспективу, бо саме тоді зеленої майже не було. а до початку війни, це вже було до 10% від загальної генерації. що ринок робить - якщо вигідно, люди починають будувати (без ніякої допомоги держави) - й великі компанії, й окремі люди. й вартість зеленої еенергії за поточною схемою фінансування покладена на всіх споживачів еенергії рівномірно.

а платить за весь цей банкет - Енергоатом 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:46

  холява написав:Здравствуйте .
Вы так обеспокоены за Хаттаба , что всегда забываете о себе .


Здравствуйте.
Он же все про других думу думает, денно и нощно беспокоится.
Кто же еще про него побеспокоится да думу подумает как не мы.
Вот так и живем - все в заботе про ближнего почему то про себя забывают.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:47

  Banderlog написав:
  Shaman написав:дронами.

ви гадаєте у країні, де державна корупція - невід'ємна складова, все добре з енергосистемою. є там вузькі місця. й нічого там з часів срср теж не будувалось

тоді саме дурне питання. а у нас більше дронів? Точно? ))) і дальніх бпла? І розвідувальних? І підготовлених пілотів?
Бо ми їх швидше закупляєм в китаю тому шо в нас населення краще донатить?)
P/s чуть про переваги приватної ініціативи над державним підходом. В нас знову підірвались люди при саморобному виготовленні скидів до дронів. Зате без корупції обійшлось.

до чого тут більше? ми ще не атакували системно енергомережу Раші. можливості схоже є. в цю гру - поламай енергосистему можна грати вдвох. й Раша теж вразлива до цих загроз, можливо навіть більше за нас. просто взимку це взагалі може стати геноцидом, чому ми з цим обережні.
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 28 бер, 2024 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:51

  Investor_K написав:Кто за то, чтобы хотаба отправили на фронт - лайкаем это сообщение

сам де воюєш?
банко-обмінний фронт?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:52

mephala

Он же все про других думу думает, денно и нощно беспокоится.


Я великий продолжатель вашего дела, ищу среди вас, именно вас, богоизбранных. :lol:

  unicdima написав:
  Investor_K написав:Кто за то, чтобы хотаба отправили на фронт - лайкаем это сообщение

сам де воюєш?
банко-обмінний фронт?


Это воин одной пули. Одной и той же.., «Дешевле буде?»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:55

Shaman
Тренеры не играют)
Hotab
 
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  #<1 ... 7404740574067407
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