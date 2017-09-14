Почему вы не в армии ? Что и где у вас болит или отклеилось ?
Он богоизбранный, но демо-версия, , потлму завидует другим богоизбранным.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 12:33
холява
Он богоизбранный, но демо-версия, , потлму завидует другим богоизбранным.
Додано: Чет 28 бер, 2024 12:43
ІМХО одна з причин впровадження зеленої енергетики - це те, що нафта та газ закінчаться відносно скоро. не за 10 років, але по нафті по світу - умовно 50 років. в Раші це взагалі 20-30 років. й нафта це не лише паливо, це й сировина для хімічної промисловості. тому просто її спалювати - не саме раціональне дійство. це зрозуміло вже на поточний момент.
й в розвинених країнах керують люди, які в тому числі й думають на перспективу. й коли обсяги нафти скоротяться, дехто вже бути отримувати енергію з інших джерел. а дехто лише отямиться - а що ж робити. а потім знову розмови - чому одні країни багаті, а інші бідні.
й загальне потепління ніхто не відміняв. але тут не буду дискутувати з причин. бо й на цьому форумі є ті, хто не вірять. а дехто ще й не визнає що воно є, хоча вже кожен може відчути - клімат таки змінився.
яка рука ринку? рука держави, яка вирішили, що населення має купувати еенергію втричі дешевше від ринкової вартості. тому Енергатоом інколи й продає її за 1 коп, щоб виконати цей популізм держави. а так би продавали б атомну еенергію на енергоринку.
вартість зеленої встановлена директивно - ще в часи, коли євро було по 11, а не по 40+. й схоже теж ніхто не думав про перспективу, бо саме тоді зеленої майже не було. а до початку війни, це вже було до 10% від загальної генерації. що ринок робить - якщо вигідно, люди починають будувати (без ніякої допомоги держави) - й великі компанії, й окремі люди. й вартість зеленої еенергії за поточною схемою фінансування покладена на всіх споживачів еенергії рівномірно.
а платить за весь цей банкет - Енергоатом
Додано: Чет 28 бер, 2024 12:46
Додано: Чет 28 бер, 2024 12:47
до чого тут більше? ми ще не атакували системно енергомережу Раші. можливості схоже є. в цю гру - поламай енергосистему можна грати вдвох. й Раша теж вразлива до цих загроз, можливо навіть більше за нас. просто взимку це взагалі може стати геноцидом, чому ми з цим обережні.
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 28 бер, 2024 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 бер, 2024 12:51
Додано: Чет 28 бер, 2024 12:52
mephala
Я великий продолжатель вашего дела, ищу среди вас, именно вас, богоизбранных.
Это воин одной пули. Одной и той же.., «Дешевле буде?»
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