Додано: Чет 28 бер, 2024 15:17

vitaliiangel написав: Hotab написав: А зараз нічого цікавішого не запропонують А зараз нічого цікавішого не запропонують ты весь такой незаменимый и дорогостоящий, но почему то ничего тебе не предлагают. А для тех кого ловят бусиками есть несколько супер предложений, от которых невозможно отказаться. ты весь такой незаменимый и дорогостоящий, но почему то ничего тебе не предлагают. А для тех кого ловят бусиками есть несколько супер предложений, от которых невозможно отказаться.



Давай без тих "круть-верть" відповідей

Перефразую: Якщо завтра приймають закон, що "плати мзду(70% від твоєї з/п), або йди на фронт" - що вибереш?



Ок.Давай без тих "круть-верть" відповідейПерефразую: Якщо завтра приймають закон, що "плати мзду(70% від твоєї з/п), або йди на фронт" - що вибереш?

Це якесь питання чи пропозиція? З чим ти не згоден?Ти б хотів щоб ловили в бусік і везли під Тернополя їх? І раз в півроку давали їм літати на сході?Чи ти б хотів щоб мене в бусік посадили? І що далі? Що ти хочеш сказати?Ти розкажи краще коли почнеш фінансувати Успіха сарделі?Успіх,Ти кажеш нереальні речі.Можно фантазувати про що завгодно, але для чого.В цій ситуації АК буде платити в конверті. І не тому що не патріоти, а тому що в екіпажах повно іноземців, вони не будуть працювати за 3 замість 9. Їм наша війна потоку, вони розвернуться і підуть. Компанія зірве контракти ООН. Тобто ти розумієш, що такого не буде.Зате якщо змусити всіх платити всіх 70%, і перейдуть на конверти, то ти будеш їсти тих котів, які ще вчора їли твої сарделі.+20 кгрн я думаю навіть роботодавець за нас заплатить. Якщо таке приймуть. Або ми (ав.персонал) і самі зможемо з зп. Чи погодившись на зменшення на 500 дол.Віталік, може я щось і придумав, але ти заздриш полковнику який нічого не робить в тилу і з з/п 70 кгрн, а я не бажаю ним бути)))Можеш далі не нити, хто мав би бути ленлордом, якби..))