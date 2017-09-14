

Україна одразу після запровадження воєнного стану в лютому 2022 року надсилала до Ради Європи повідомлення про застосування обмежень певних прав людини — це частина міжнародних зобов'язань. Ба більше, такі ж повідомлення Україна надсилала з 2015 року – адже це стандартна процедура для всіх країн, які перебувають у стані війни.



Натомість у квітні 2024 року Україна вчергове уточнила перелік чинних обмежень і зменшила його. До міжнародних обов'язків входить і періодичний перегляд українських заяв і можливих обмежень.



"Україна у квітні не призупинила захист, а якраз навпаки – переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав", – резюмував міністр.







Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубінець також зазначив, що рішення України передбачає не обмеження прав людини, а часткове скасування обмежень, які запровадили раніше.



"Тобто обмеження Україна подавала ще до цього, а поки що вони не застосовуються", – додав він.



Про які положення мова



Зазначається, що на території, де запроваджений воєнний стан, військове командування в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини може здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, зокрема:



здійснювати примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в порядку, встановленому законом, та видавати про це відповідні документи;

запровадити комендантську годину (заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціально виданих перепусток і посвідчень) у встановленому порядку;

встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства;

проводити в установленому порядку огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;

забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів;

встановлювати заборону або обмеження щодо вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан;

заборонити громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місце перебування) без відповідного дозволу;

встановити військово-житловий обов'язок для фізичних та юридичних осіб.





"Можливість застосування вищезазначених заходів зумовлює необхідність відступу від зобов'язань, передбачених статтями 12, 17, 19, 21, 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статтями 8, 10, 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", — йдеться у документі.







Важливо розуміти! Україна, як держава-член Ради Європи, зобов'язана виконувати норми з дотримання прав людини, передбачені Конвенцією (ЄКПЛ). У разі порушення проти України можуть подати позов до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі.



Утім, ЄКПЛ дає державам-членам право заявляти про аргументоване відхилення від виконання окремих зобов’язань через особливі обставити, у тому числі через військову агресію.

