Hotab написав:Плюшки можна створити з кишені ухилянта переляканого. Іншого ресурсу нема. І я сподіваюсь їх обовʼязково створять. Щоб здійснити мрію ухилянтів « ви запропонуйте 300к і бажаючі будуть», але за їх рахунок.
Зверніть увагу В ухилянтів відмазка - можуть заплатити тільки багаті... а ми бідні овечки не повинні платити бо не маєм з чого , не повинні воювати бо немаєм за що....
А якщо трошки видозмінити? Якщо не можеш воювати то можеш а - заплатити щомісячний військовий внесок в розмірі 20000 грн або б - відпрацювати на користь ЗСУ 100 годин в місяць і отримаєш на місяць бронь... або в - відпрацювати ікс годин+заплатити ігрек гривень(година роботи=200 грн)
От цікаво Якщо зявиться така пропозиція - чи побіжить флайман з віталіком працювати а дюра-бачі з летсуроком працювати+платити.....? ПС Як бачите , в моїх опонентів єдине щастя - я не можу прийняти рішення, яке б їх змусило чучелом чи тушкою відпрацювати на користь Держави.
Ukrainian написав:Чому в кацапів повно бажаючих іти воювати в чужу країну а в Україні немає готових захищати своє ? Україні бракує людей на фронті: лише 15% військовозобов'язаних беруть участь у бойових діях - Bild Тим часом українські військові на передовій скаржаться на дефіцит не лише боєприпасів та зброї, але й кваліфікованих кадрів. Їм бракує людей, які вміють ефективно використовувати наявне озброєння, що негативно впливає на обороноздатність країни. https://informator.ua/uk/ukrajini-braku ... diyah-bild
От бином Ньютона, да? А може тому що населення в 4 рази більше? Нє? І озброєння, авіація з фабами, кабами на порядок? А нам металлолом, непотріб, знятий з озброєння і тільки після того, як "партнери" нове отримають
В Україні (в т.ч. на цьому форумі) зараз розвивається щось на зразок Стокгольмського синдрому. Коли людина нічого не може зробити агресору (або зневірилася що можна щось зробити), то вже навіть ні в чому його не звинувачує. Всі претензії у неї до влади, до країни в якій народився, до ментів, до ТЦК, до сусіда, до співрозмовника по форуму і т.д. Ну от, наприклад, вже мало хто звинувачує агресора за систематичні обстріли цивільних, вбивства, руйнування і т.п. Все частіше у всіх бідах винуватий той, до кого легше дотягнутися. Ба більше, вже лунають голоси, що агресор не такий і поганий, буряти нічим не відрізняються від наших, ну були там деякі перегиби на місцях, подумаєш,з ким не буває. І так всьому. П.с. Дивився фільми про голокост на реальних розповідях, то там євреї так змирилися, що один німецький охоронець міг по порядку розстрілювати колону людей в потилицю (щоб падали прямо в яму), то ніхто навіть не думав чинити спротив, а покірно чекали своєї черги. Але це вже напевно остання стадія цього синдрому, надіюсь у нас до такого не дійде
Так я і кажу, що поки у нас стадія ще не та. От уявімо - зменшимо масштаб, наприклад, до студентської групи на пікніку а лісі. Напали на неї п'яні гопники. Можливі основні варіанти: 1) хлопці з групи зібралися і дали п-ди гопоті; 2) частина хлопців злякалися і розбіглися хто куди, але інша частина змогла затримати гопоту і дівчата змогли також втекти. Хоча ті хлопці, що дали опір, були сильно побиті гопотою; 3)ніхто не чинив спротив, гопніки надавали копняків самим борзим на їх думку, згвалтували дівчат, що їм сподобалися, а деякі з хлопців групи навіть піддакували гопоті і казали, що схожі на них (щоб їх також не відп-ли). На мою думку, у нас 2й варіант От хто був у першому варіанті - це чеченці (не кадирівці) в першу чеченську, всього один мільйон населення, без допомоги США/ЄС і дали москалям п-зди. Правда у них був лідер (а не лідор) Джохар
Востаннє редагувалось The_Rebel в Вів 30 кві, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.
_hunter Давайте не о личном Как вы относитесь к июньскому саммиту в Швейцарии? Швейцария это всегда про деньги, не находите? Паспорт у вас ведь не единственное что может пригодится. А война, да, затягивается.
Інші військовозобов'язані протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або о електронний кабінет | призовника, військовозобов'язаного, резервіста, або у територіальному 0 центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження.
Де тут сказано, що потрібно оновити дані після прийняття закону ??
Особливості проходження медичного обстеження військовозобов'язаними та резервістами під час мобілізації, на особливий період о визначаються Міністерством оборони України спільно з Міністерством охорони здоров'я України.
Де тут сказано, що ВЛК потрібно проходити, саме після уточнення облікових данних ? Хто в темі, наведіть оці особливості проходження медичного обстеження
10. Громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік, перебувають на військовому обліку призовників або у запасі Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України розвідувального органу Міністерства оборони України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані:
- уточнити протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації свої облікові дані через центр надання адміністратинних послуг, або через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки;
- прибувати за викликом районного (об'єднаного районного), міського (районного у місті, об'єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі - відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної 0 підтримки), Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України чи розвідувального органу Міністерства оборони України для оформлення військово-облікових документів, взяття на військовий облік, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних та резервістів;
- проходити медичний огляд згідно з рішеннями комісії з питань взяття на військовий облік, комісії з питань направлення для проходження базової військової служби або військово-лікарської комісії відповідного районного (міського) територіального центру комплектування ста соціальної підтримки, закладів охорони здоров'я Служби безпеки України, а у Службі зовнішньої розвідки України чи розвідувальному органі Міністерства оборони України -- за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки України чи рознідунального органу Міністерства оборони України відповідно;
Побачив відосик, як гарно нині бути військовим. Зокрема в ньому було, що військові можуть їздити відпочивати за кордон. 😳🙀 Стало аж цікаво.🤔
“ Перелік документів, які необхідні військовослужбовцю, для виїзду за кордон: дійсний закордонний паспорт; документ, що посвідчує особу військового (військовий квиток, посвідчення офіцера тощо); витяг з наказу командира військової частини про надання військовослужбовцю відпустки та права на виїзд за кордон; ”
О як все просто... В останньому рядку найцікавіше...
То чому ж солдати тікають у сзч? І ховаються десь в Україні...
Дочекались би відпустки, отримали право на виїзд, і за кордон. Назавжди. Чи поки не зроблять амністію? Чомусь і досі не чув про такі схеми...
Бетон написав:Ситуація з затриманими працівниками онкоцентру у Львові. Офіційні коментарі ТЦК та медзакладу
«Так, двох медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова запросили в ТЦК. Перевірили дані і виявили, що перебувають на обліку в іншому ТЦК. Вручили повістки по місцю реєстрації, згідно чинного законодавства»
Такими темпами у нас лікарів не залишиться. ㅤ
навіщо ті лікарі,
можна просто сходити в пересувний цирк і подивитися "стаціонарний цирк" (телемарафон) - у них броня ))
а на фронті лікарів не треба? В нас для прикладу дантиста нема. А народ то в основному за 40 є і під 60. по штату положено і напевно штат розраховували на середній вік солдата 28,но якось державі пофіг. Анестезіолог алкаш темний. Нарколога чомусь не передбачено))) в країні медиків повно, стоматологів в одних чернівцях на всю армію набрати можно.
Україна одразу після запровадження воєнного стану в лютому 2022 року надсилала до Ради Європи повідомлення про застосування обмежень певних прав людини — це частина міжнародних зобов'язань. Ба більше, такі ж повідомлення Україна надсилала з 2015 року – адже це стандартна процедура для всіх країн, які перебувають у стані війни.
Натомість у квітні 2024 року Україна вчергове уточнила перелік чинних обмежень і зменшила його. До міжнародних обов'язків входить і періодичний перегляд українських заяв і можливих обмежень.
"Україна у квітні не призупинила захист, а якраз навпаки – переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав", – резюмував міністр.
Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубінець також зазначив, що рішення України передбачає не обмеження прав людини, а часткове скасування обмежень, які запровадили раніше.
"Тобто обмеження Україна подавала ще до цього, а поки що вони не застосовуються", – додав він.
Про які положення мова
Зазначається, що на території, де запроваджений воєнний стан, військове командування в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини може здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, зокрема:
здійснювати примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в порядку, встановленому законом, та видавати про це відповідні документи; запровадити комендантську годину (заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціально виданих перепусток і посвідчень) у встановленому порядку; встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства; проводити в установленому порядку огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України; забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів; встановлювати заборону або обмеження щодо вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан; заборонити громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місце перебування) без відповідного дозволу; встановити військово-житловий обов'язок для фізичних та юридичних осіб.
"Можливість застосування вищезазначених заходів зумовлює необхідність відступу від зобов'язань, передбачених статтями 12, 17, 19, 21, 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статтями 8, 10, 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", — йдеться у документі.
Важливо розуміти! Україна, як держава-член Ради Європи, зобов'язана виконувати норми з дотримання прав людини, передбачені Конвенцією (ЄКПЛ). У разі порушення проти України можуть подати позов до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі.
Утім, ЄКПЛ дає державам-членам право заявляти про аргументоване відхилення від виконання окремих зобов’язань через особливі обставити, у тому числі через військову агресію.
Востаннє редагувалось Kate0000 в Вів 30 кві, 2024 21:41, всього редагувалось 1 раз.