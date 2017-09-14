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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 02 тра, 2024 17:01
budivelnik написав:
То в чому проблема?
В тому що ти
а - не хочеш сам воювати(боїшся)
б - не хочеш сам працювати на військовому підприємстві
в - хочеш щоб це все робили за тебе...
проблема в тому що хтось видумовує зі стелі і від балди вішає ярлики.
у відповідь на логічне зауваження обовязково ж написати простиню в якій без варіантів має бути слово "дурні" або "ідіоти", а також яке небудь звинувачення, бажано не одне))
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Додано: Чет 02 тра, 2024 17:07
Letusrock написав: budivelnik написав:
Наприклад такий
а - знаходиш людину яка ЗА тебе погодиться працювати на підприємстві яке має право надавати бронь
б - оплачуєш цій людині як зарплату так і податки з зарплати ( десь в межах 35000)
в - підприємство отримує повноцінного працівника і має на ньому економію в 35000- тобі виписує бронь
стоп-стоп, що за махінації?
тобто потрібно знайти якогось неадеквата який буде працювати замість мене по-чорному, але бронь буде у мене? А потім його запакують в буса по дорозі на "заброньовану роботу"
в сша під час громадянської війни була чесніша схема-лотерея. А потім той хто виграв , но не хотів служити робив аукціон і купляв замість себе вояка)
Мобілізація не завжди була тотальною а війна священною. Робим лотерею а потім багаті куплять замість себе тушку бідного. А бо бідний упросить замість себе йти рідних близьких. Буде як в пісні.
"Кедь ми прийшла карта нароковац,
Став я свого неня дошіковац:
"Неню ж ти мій, неню, вчинь ми таку волю –
Йди за мене служить на ту войну".
"Неню ж ти мій, неню, вчинь ми таку волю –
Йди за мене служить на ту войну".
)))
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Додано: Чет 02 тра, 2024 17:10
Banderlog написав:
Буде як в пісні.
"Кедь ми прийшла карта нароковац,
Став я свого неня дошіковац:
Стали музиченьки чардаш грати,
Стали ми ся сльози з очей ляти.
Ніхто не заплаче, ні отец, ні матка,
Лем за мном заплачут три дівчатка.
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Letusrock
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Додано: Чет 02 тра, 2024 17:11
Letusrock написав: budivelnik написав:
Застав дурня Богу молитись - він і голову собі розіб'є....
budivelnik написав:
Погоджуюсь
Тим більше що НАВІТЬ ЗАРАЗ існують десятки способів як і допомогти ЗСУ і обійти свій страх відносно легально
Наприклад такий
а - знаходиш людину яка ЗА тебе погодиться працювати на підприємстві яке має право надавати бронь
б - оплачуєш цій людині як зарплату так і податки з зарплати ( десь в межах 35000)
в - підприємство отримує повноцінного працівника і має на ньому економію в 35000- тобі виписує бронь
І вовки ситі і вівці цілі...
От тільки знову почнеться - а бідним що робити....
ПС
я з жахом уявляю картину2022 рік, ВСІ багаті пішли воювати - бідні ставши ще біднішими(багаті воюють-їх бізнеси деградують під керівництвом бідних) - і от бідні починають волати
АГА , БАГАТІ на війні гроші по 100 000 отримують..а нас не беруть а нам їсти вже нічого...
1 Береш маму+жінку+тата - і відправляєш на завод по випуску дронів ( вони втрьох випустять більше дронів ніж ти один-якщо бояться тебе на фронт відпустити)
2 На роботу оформляєш себе ( можеш навіть в Львів , треба в комунальну службу працівників , дають бронь..але я все таки за те щоб на завод по виробництву дронів
3 Ти отримуєш бронь і йдеш заробляти гроші для тата+мами+жінки щоб вони дрони паяли.
Завод отримує трьох безплатних працівників замість одного платного
То в чому проблема?
В тому що ти
а - не хочеш сам воювати(боїшся)
б - не хочеш сам працювати на військовому підприємстві
в - хочеш щоб це все робили за тебе...
Тому
не пробуй бути святішим папи римського
Не можеш воювати - допомагай в тилу
А спосіб як ти це можеш більш менш легально зробити - я тобі описав
проблема в тому що хтось видумовує зі стелі і від балди вішає ярлики.
у відповідь на логічне зауваження обовязково ж написати простиню в якій без варіантів має бути слово "дурні" або "ідіоти", а також яке небудь звинувачення, бажано не одне))
На відміну від теоретиків які про.рали своє життя в пошуках ідеально правильних рішень
Я практик і живу в неідеальному світі.
Тому звик питання вирішувати а не чекати поки ЗА МЕНЕ хтось вирішить ДЛЯ МЕНЕ....
При чому
І в тих випадках коли Законодавство допомагає
і в тих випадках коли воно Заважає.
Так, я хотів би щоб був ЗАКОН який дозволи в би 97,5% населення, яке не потрапить в ЗСУ - бути нормальним. а не перебувати в категорії -ворог Держави якого треба нагнути...
Але навіть якщо закон написаний по дебільному
...
То це не знімає наявність ворога на кордонах...
А раз ворог є - то треба приймати рішення з допомогою яких зявиться ШАНС ворога перемогти...
А можна діяти як ти -сів на пяту точку і критикуєш ВСІ рішення і закони...
І хто від такої поведінки виграє?
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budivelnik
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Додано: Чет 02 тра, 2024 17:27
TUR написав: fler написав:
Якщо б форумні дописувачі поглянули на війну як на перерозподіл геополітичних сил, то можливо до них би дійшло, що Україна потрапила у "жернова"
боротьби двох цивілізаційних світів. Рішення про те, коли та чим закінчиться ця війна буде приймати США та Китай
, саме вони є наразі лідерами зовнішньополітичної системи. Тому головне завдання зараз - це об'єднати якомога більше країн навколо формули Зе
, що і робить наша влада.
У вас противоречия в утверждениях.
Интересует формула Ба + Си а не Зе
Формула Ба - це формула Зе. Чи хтось до цих пір не зрозумів?
Формула Сі - це формула пу.
Про формулу Ба + Сі мені нічого не відомо. Вона точно вже існує?
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Додано: Чет 02 тра, 2024 18:01
fler написав:
Бетон на форумі сидить і нікуди не збирається (хіба шо за кордон).
Інші тиловики теж не поспішають. Укріплення самі себе не зроблять.
В чому проблема?
Дайте мені дірку і я заллю її Бетоном
(Архимед: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю»)
А то сиджу без роботи
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Додано: Чет 02 тра, 2024 18:07
budivelnik написав:
Так, я хотів би щоб був ЗАКОН який дозволи в би 97,5% населення, яке не потрапить в ЗСУ - бути нормальним. а не перебувати в категорії -ворог Держави якого треба нагнути...
а я б хотів щоб закон був один для всіх і він діяв. Щоб ви не могли своїх синів одмазувати од зсу. Якось існування вашого бізнесу по випічці пиріжків для мене не очевидна цінність. Навіть якщо правда що ви курка яка несе золоті яйця для держави. Справа не тільки в геніях бізнесу. Може хтось філософ світового рівня, чи воротар збірної по футболу, чи чемпіон світу з боксу чи геніальний музикант на флейті або дуже смішний клоун всі мають бути в однакових умовах.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 18:18
Banderlog написав: budivelnik написав:
Так, я хотів би щоб був ЗАКОН який дозволи в би 97,5% населення, яке не потрапить в ЗСУ - бути нормальним. а не перебувати в категорії -ворог Держави якого треба нагнути...
а я б хотів щоб закон був один для всіх і він діяв. Щоб ви не могли своїх синів одмазувати од зсу. Якось існування вашого бізнесу по випічці пиріжків для мене не очевидна цінність. Навіть якщо правда що ви курка яка несе золоті яйця для держави. Справа не тільки в геніях бізнесу. Може хтось філософ світового рівня, чи воротар збірної по футболу, чи чемпіон світу з боксу чи геніальний музикант на флейті або дуже смішний клоун всі мають бути в однакових умовах.
Всі повинні бути в ЗСУ. Підтримую, всі.
Всі ?
А хто тоді буде фінансувати ЗСУ ? Якими грощима ?
У нас ЗСУ фінансується з податків, западні партнери ніколи не підписувались на це
Якщо всі в ЗСУ, то хто платить податки ?
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Додано: Чет 02 тра, 2024 18:20
Banderlog написав: budivelnik написав:
Так, я хотів би щоб був ЗАКОН який дозволи в би 97,5% населення, яке не потрапить в ЗСУ - бути нормальним. а не перебувати в категорії -ворог Держави якого треба нагнути...
а я б хотів щоб закон був один для всіх і він діяв. Щоб ви не могли своїх синів одмазувати од зсу. Якось існування вашого бізнесу по випічці пиріжків для мене не очевидна цінність. Навіть якщо правда що ви курка яка несе золоті яйця для держави. Справа не тільки в геніях бізнесу. Може хтось філософ світового рівня, чи воротар збірної по футболу, чи чемпіон світу з боксу чи геніальний музикант на флейті або дуже смішний клоун всі мають бути в однакових умовах.
Ви можете скільки завгодно повторювати тези телемарафону...і ці тези для вас можуть бути одкровеннями..
а я просто знаю
Перше - один Хотаб з комплексом за 2 млн грн - в 10 разів більш корисний ніж три Успіхи з Крабом , або 10 Бандерлогів з калашом
Друге - Якщо якийсь Бандерлог не розуміє , що в ЗСУ є 1 млн місць , і для ефективного функціонування ЗСУ треба 5 млн Будівельників - то це його горе
І останнє
Хоч трошки , хоч на рівні 5-го класу - вивчіть логіку з статистикою...
Якщо Україна = 40 млн осіб
А ЗСУ має всього 1 млн місць
То ВОЮВАТИ зможе ТІЛЬКИ 2,5% від населення України
А раз так-то треба бути повним дебілом , щоб не розуміти
Не може існувати Держава в якій живе 1 млн героїв Бандерлогів і 39 млн засранців
Це хоч зрозуміло..
ПС
А тепер про ЗСУ
є 300 000 на нулі і 700 000 - засранців в порівнянні з тими хто на нулі
Але
цих 700 000 в ЗСУ є все одно кращими ніж 39 млн в тилу...
При цьому
В тилу є 3 млн тих , без кого ЗСУ загнеться і ще 20 млн тих хто робить ВСЕ що може...
І все одно є ще 6 млн віталіанів і флайманів, які не те що нічого не роблять - а ще й срач створюють ( і на цих сторінках в тому числі)
Тому
хочете бути генієм і героєм - можете...
Але точно не вам судити який МІЙ і МОЇХ синів вклад в перемогу.
Може так статись що ви виявитесь засранцем
Ви до цього готові?
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Додано: Чет 02 тра, 2024 18:35
budivelnik написав:
або 10 Бандерлогів з калашом
Бандерлог охфицэр, ему пистоль положен, автомата по желанию)
и, кстати, Будивельнык, давайте немного спокойнее...
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в Чет 02 тра, 2024 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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