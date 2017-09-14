sens написав:Як жити на 4-5 міст постійно,як ви гадаєте? Мій знайомий,як тут кажуть начальник тцк , 5 днів на тиждень живе на роботі,на вихідні їздить 120 км додому, дім та дружина з дітьми, проте на роботі не лише думка про плани і мотивація.
берем Киевскую область 5 городов Ирпень, Буча, Вышгород, Обухов, Борисполь. При наличии авто ноу проблем. Т.е. можно при желании. Ездить с Шепетовки в Бердычев уже сложнее.
detroytred написав:"Ніхто не очікував, що ми в лютому 2022 не посиплемося і навіть почнемо наступати. Що в березні ми не підемо на поступки. Що ми не здамося. Що ми не країна, яка боїться сильну й потужну Росію. Ми готові боротися багато років, з великими втратами, але готові", – сказав Чмут.
sens написав:Краще щоб родина була в прямому сенсі,діточок мало не буває, України вже третій рік бракує юних українців
патриархальная семья себя изжила практически везде. Это как проводной телефон. Сколько угодно можно ностальгировать но рыцари с конями тоже ушли в прошлое. Связано это с перемещением народных масс в города. В селе глава семьи - ключевая фигура. На нем держались дом и хозяйство. В городе нет.
В нуклеарной семье обязанности распределяются поровну, что лишает мужчину каких либо преимуществ, а значит одного мужика можно легко сменить на другого. И жену соответственно тоже. Я не говорю что это хорошо или плохо. Это наша реальность. Более того, относительно недавно появился культ гордой и независимой леди, которой вообще никакой мужик не нужен. Тренды к полному распаду института семьи.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 12 тра, 2024 09:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:лучше быть матерью в партнерской семье, чем любовницей с прицепом. Соотношение м/ж и так не равное, а после войны дисбаланс ещё усилится. Кроме того добавятся сотни тысяч калек, которые никого содержать не смогут, им бы самим как то выжить. Отношение к инвалидам у нас швах шваховый.
Знаю конкретну сім'ю, де чоловік загинув на війні, а партнерська жінка зараз вже рік доказує, що син 1,5 річний його і т.д. А то була матір-одиначка. Не знаю чи варта була та допомога теперішніх проблем і чи не варто було оформити все раніше прижиттєво.
В вашем случае, было не партнерство, а "сожительство", что всё усложняет. может женщина с ребенком взяла квартиранта, а после его смерти начала доказывать что это был её гражданский муж? В целом я о том же и говорю, законательно надо дифференцировать все околосемейные статусы, легализовав партнерство. А сожительство во внимание не принимать.
Під час АТО також були аналогічні випадки, коли військовослужбовець гинув, а в нього співмешанка якби одиначка з купами дітей від нього. Тут ще і причина і тоді і зараз часто служать зовсім бідні, які намагаються щось викрутити на пару тисяч допомог, а обставини різко міняються і це вилазить боком. Ну і демографічна політика оцінюю як повний провал - був і є. Чим далі війна затягнеться, тим ближча катастрофа. Нечисленних дітей далі активно вивозять цілком легально, умови вступу в ЗВО цього року знову ускладнили.
Ой+ написав:Ну і демографічна політика оцінюю як повний провал - був і є
демография сложнее, чем просто гос.политика, рождаемость падает во многих цивилизованных странах. Причину я назвал выше - переселение людей в города и нуклеарные семьи. Страны где сохраняется патриархальная семья с рождаемостью всё ок.
detroytred написав:Ветеран АТО, очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю ТСН розповів, що продовження Україною боротьби – це парадокс, до якого не були готові наші союзники.
"Ніхто не очікував, що ми в лютому 2022 не посиплемося і навіть почнемо наступати. Що в березні ми не підемо на поступки. Що ми не здамося. Що ми не країна, яка боїться сильну й потужну Росію. Ми готові боротися багато років, з великими втратами, але готові", – сказав Чмут.
З того Чмута такий стратег, як з... Пригадую, як цей діяч поливав наші озброєння (Стугна, Вільха, Богдана...) ще до війни, а вкраїнчики слухали це все з відкритими ротами. Для "більш сміливих операцій" рік назад потрібно було слухати розумних людей - контрнаступати там, де в москалів тоді не було ніяких ліній оборони, а не проводити РДК-шоу і самознищуватись на запорізькому напрямку. Але ні - і ось результат на 2024 рік - "патужна" переговорна позиція. Нам вже натякають, до яких рубежів ми будемо її "покращувати" настіпні роки.
detroytred написав:"Ніхто не очікував, що ми в лютому 2022 не посиплемося і навіть почнемо наступати. Що в березні ми не підемо на поступки. Що ми не здамося. Що ми не країна, яка боїться сильну й потужну Росію. Ми готові боротися багато років, з великими втратами, але готові", – сказав Чмут.
Howl написав:А какой резанный смысл несколько страниц обсуждать штрафы за неявку в ТЦК?
В Обереге будет информация когда была пройдена ВЛК и последнее обновление данных в ТЦК. Это позволит ряд военнообязанных не трогать (те, кто прошел ВЛК в течение года, или посещал ТЦК не более 5-ти лет назад). Остаётся работать с теми, кто давно не был там — им выпишут штрафы, их будут искать и т. п.
більше нема чим зайнятися? який ресурс потрібно буде кинути на пошуки невлових джо? нашкребуть перших попавшихся до яких більш-менш легко дотягнуться.
Детройтед Ви мені нагадали юні роки коли я вчився у мед виші, батьки у мене були бідні, стипендія не така щоб на неї можна було жити, тому постійно підробляв. Так от коли я підробляв у психоневрологічному диспансері (у дурці по народному) було цікаво як студенту медику спілкуватись з цими нещасними, бо іноді видавали перли, от один із них: це не ми ненормальні, а ви, просто вас більше А тепер, detroytred, прочитайте свою цитату