Теж мені-знайшли чим цікавитись... Мені наприклад цікава думка stm Чи міг командир Бригади не підписати акт про прийняття оборонних споруд...якщо на підставі побаченого і відповідних документів Президент України ще місяць тому особисто відзвітував у своєму зверненні до народу України -що він особисто проінспектував підготовку цих споруд і все там згідно плану виконано на 98%....
Пані STM - можете перевірити підписи і визначити кого на звалище історії..а то так невдобно перед населенням ( в черговий раз надуреним власнообраним Президентом)
Президент если на вас приедет посмотреть а вы херню по кку сделаете, тоже гнать надо Президента? Объясняю, там командира будут дрючить за невыполнение приказа или за подлог документов. Я не совсем вижу картину. Это снизу первый шаг. Потом выше, приказ был отдан, на бумаге числилось техника, люди их ВОС. Командир утверждает что техники какой-то никогда не было. Поэтому это уже 2 документа подписанные командиром акт приёма-передачи и что идёт в бой. Нехорошо пока для командира. Но адвокат будет искать доказательства что командира заставили. И это не словесности. Это желательно что бы нашлись свидетели под присягой утверждающие что такую же херню уже имели от ФИО и должность начальника этих командиров. Тогда командир идёт свидетелем, а не главным обвиняемым. Фортификации это отдельная тема. Там проектная документация и денежные поступления. И я прям очень не уверенна что командир подписывал акт ввода в эксплуатацию фортификаций, мне кажется это не его парафия. Там заказчик крупнее командира всегда. Военная администрация. И подписи другие.
M-Audio написав:А что не так с ситуацией с президентом? Или вы из тех, кто вопит на всех доступных углах "пачиму не объявлен стан войны"?
Я про выборы. К тому, что необходима законность и легитимность президента для принятия важных решений.
Или разъяснение КСУ. Уже 12 мая, где шевеления?
С законностью и так всё в порядке, не нужно шевеление КСУ. А легитимность решением КСУ не устанавливается, она или есть, или её нет. Вон в одной соседней стране есть и решение суда, и даже результаты референдума, а легитимности нет.
Мне даже кажется, что лигитимность не бинарна, и вполне может быть частичной. Вот, например, как мне видится это в отношении Зеленского сейчас. Я не голосовал за эту кандидатуру на выборах, и считаю, что этот человек не достоин данного поста (что тогда, что сейчас). Но раз уж выборы показали такой результат, я с ним согласился, как и с тем, что этот человек отныне имеет право принимать обязательные к исполнению решения, а я соглашаюсь их исполнять не только под угрозой наказания, но и потому что понимаю, что так функционирует государство, и в целом это более правильно и продуктивно, чем анархия. Своё несогласие я имею шанс высказать на следующих выборах в сроки, определенные конституцией. Но в указанные сроки выборы не состоялись, то есть условия договора нарушены, и теперь этот человек моего согласия на занимание этой должности не имеет (как и не имеет согласия миллионов других людей, которые или не голосовали за него изначально, или изменили свою точку зрения с тех пор). Что это значит практически, если по закону он продолжает оставаться действующим президентом, и продолжает принимать решения, обязательные к исполнению? Самую малость: просто теперь каждый сам за себя. Каждый сам для себя может решить, должен ли он подчиняться этой власти, или действовать по-другому, в собственных интересах (не забывая, что право и возможность власти наказать за неподчинение никуда не делось). И никто больше не вправе упрекнуть человека, решившего идти своим путём, в "предательстве", "измене" и подобном.
легітимність така ж бінарна як у легітимного, а з легальністю за 9 днів ніяк
Що зараз відбувається на півночі Харківської області Скорик зазначив, що в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Пильне, Борисівка, ідуть позиційні бої. Депутат висловив думку, що наші Збройні Сили вже сьогодні можуть закінчити зачистку цієї території від ворога.
Наскільки б там пафосно не розповідали росіяни, що вони просуваються вглиб нашої території, але їхній запал пропав. До речі, треба зробити аналогію, що росіяни йдуть в наступ зазвичай після якихось свят, як це було і 24 лютого, і ми прогнозували, що після 9 травня вони теж будуть робити якісь дії, – сказав він.
В суді комбриг тупо заявив -- "да в мене багато паперів на столі. Мало лі що я підписую" (так само й заявив) --- і суддя тупо оцю дурню (а по суті злочин -- халатне виконання своїх службових обов'язків) прийняв, що Комбриг не відповідає за підписаний ЇМ же документ. А справа була не просто серйозна, а серйозніше нікуди...
Комбригу прокатило)), а отому командиру підрозділу ТРО може ні.