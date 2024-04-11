Спекотна погода та зниження водопілля сприяють тому, що в енергосистемі почав зростати дефіцит електроенергії.
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ДТЕК назвав причини зростання дефіциту в енергосистемі
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Додано: Чет 23 тра, 2024 17:46
ДТЕК назвав причини зростання дефіциту в енергосистемі
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ДТЕК назвав причини зростання дефіциту в енергосистемі
Додано: Чет 23 тра, 2024 17:47
По данным ENTSO-E чистый импорт 14 мая - 28,6 ГВт*ч, 15 мая - 24,0 ГВт*ч, 21 мая - 16,6 ГВт*ч, 22 мая - 11,6 ГВт*ч. "Размер импорта, который может привлечь страна, не увеличился, он одинаковый." Одинаковый, но импортируют меньше в 2 раза. Из-за цены, видимо :)
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