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ДТЕК назвав причини зростання
дефіциту в енергосистемі

ДТЕК назвав причини зростання дефіциту в енергосистемі
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:46

ДТЕК назвав причини зростання дефіциту в енергосистемі

Пропонуємо до обговорення:
Спекотна погода та зниження водопілля сприяють тому, що в енергосистемі почав зростати дефіцит електроенергії.

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ДТЕК назвав причини зростання дефіциту в енергосистемі
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:47

По данным ENTSO-E чистый импорт 14 мая - 28,6 ГВт*ч, 15 мая - 24,0 ГВт*ч, 21 мая - 16,6 ГВт*ч, 22 мая - 11,6 ГВт*ч. "Размер импорта, который может привлечь страна, не увеличился, он одинаковый." Одинаковый, но импортируют меньше в 2 раза. Из-за цены, видимо :)
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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