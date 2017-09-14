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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81378138813981408141>
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:13

  Ukrainian написав:
  UA написав:
  Hotab написав:Читав цей його виступ.
Вирішив порити його біографію.
Ох є в мене підозра, що міг на відкаті все що хочеш підписати і гроші за фортифікацію розділити.
Не довіряю я екс-високопосадовцям прикордонної служби.
Там чесних нема і не було жодного. І коли такому дають бригаду під час війни (величезне поле для зловживань)
Але може я не прав, Хз..

Цілий генерал - лейтенант пішов комбригом.
А підполковник Hotab не хоче взяти під командування взвод штурмовиків.

Молодший лейтенант військова кафедра ? Підеш штурмовиком до Hotab ? :lol:

А простих гречкосіїв, які бойову зброю бачили тільки у кіно, чомусь ніхто і не запитує, - обов'язок.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:17

  Water написав:
  serg1974 написав:Полно— это слишком относительно. Вот попробуйте ради интереса купить билет в Киев на ближайшие 3-4 дня. Подсказка: а) билетов нет, и есть обратные;

Дивлюсь на завтра
18:55, купе 86 місць, 608 гривень.
22:38, купе 56 місць 608 гривень.


Вторник и Среду тоже проверьте пожалуйста. Ваши поезда не слишком популярны так как они не Интерсити. Ну и первый из них еще и глубокой ночью следует через киев.
Востаннє редагувалось serg1974 в Пон 13 тра, 2024 00:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:17

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:План хороший.
Но для него нужны соответствующие ресурсы. Те же "танкові клінья гудеріана".
"Херячать" по Харькову уже пару месяцев.

мое мнение подойдут на выстрел гаубицы и начнут херачить, как херачили по Ирпеню. Активно херачили ЕМНИП 5 дней и от некоторых районов остались только руины.

Это уже было. И не 5 дней.

ЛАД а как дела с электроснабжением?

Стало лучше.
Отключения по графику на 3 часа в день. Сегодня и вчера не отключали, хотя график действует. Вероятно, благодаря выходным.
Хуже с перспективами отопления.
Hotab
Вероятность исполнения прогноза выше/ниже/равна прогнозу о «курс в феврале максимум 38.5, далее вниз к лету 37.50(20)»?

К сожалению, выше.
По Харькову центрального отопления практически точно не будет.
Сейчас ставится вопрос о мобильных котельнях, когенерационных установках и т.п. Читал комментарий, что для Харькова их нужно не менее 1500. Цена одной от 1 млн долл.
Удастся ли России повторить "опыт" Харькова в других городах? Очень надеюсь, что нет.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:19

  Hotab написав:UA

До Hotab?
Якщо він доб'ється переведення Успіха до нього, то замом з МПЗ


У взводі нема зама з МПЗ. Барани, які навіть цього не знають, мені в підпорядкування не треба. Мити снаряди бігом марш. :lol:

Підполковнику Hotab довірити цілу роту?
Де стільки Успіхів знайти?
Я тільки з ноганом воювати вмію.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:24

  ЛАД написав:К сожалению, выше.
По Харькову центрального отопления практически точно не будет.
Сейчас ставится вопрос о мобильных котельнях, когенерационных установках и т.п. Читал комментарий, что для Харькова их нужно не менее 1500. Цена одной от 1 млн долл.
Удастся ли России повторить "опыт" Харькова в других городах? Очень надеюсь, что нет.

Кажуть Харьків до кінця травня будуть кошмарить
На диво, в Києві, напливу нових переселенців харків'ян не спостерігається.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:25

  serg1974 написав:ЛАД
Полно— это слишком относительно. Вот попробуйте ради интереса купить билет в Киев на ближайшие 3-4 дня. Подсказка: а) билетов нет, и есть обратные; б) обычно Вт, Ср и Чт это НЕ слишком популярные дни и билеты можно купить за день-два наперёд.

Абсолютные цифры, естественно, не знаю.
Но не очень понял, какая связь между количеством детей в Харькове и сложностью купить билеты?
Кстати, дочка ездила на майские во Львов - туда 30-го, обратно 4-го. Билеты взяли без больших проблем. Я в апреле ездил в Черкассы. Автобусом. Правда, не в выходные. Билеты брал предыдущим вечером.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:44

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:План хороший.
Но для него нужны соответствующие ресурсы. Те же "танкові клінья гудеріана".
"Херячать" по Харькову уже пару месяцев.

мое мнение подойдут на выстрел гаубицы и начнут херачить, как херачили по Ирпеню. Активно херачили ЕМНИП 5 дней и от некоторых районов остались только руины.

Это уже было. И не 5 дней.

ЛАД а как дела с электроснабжением?

Стало лучше.
Отключения по графику на 3 часа в день. Сегодня и вчера не отключали, хотя график действует. Вероятно, благодаря выходным.
Хуже с перспективами отопления.
Hotab
Вероятность исполнения прогноза выше/ниже/равна прогнозу о «курс в феврале максимум 38.5, далее вниз к лету 37.50(20)»?

К сожалению, выше.
По Харькову центрального отопления практически точно не будет.
Сейчас ставится вопрос о мобильных котельнях, когенерационных установках и т.п. Читал комментарий, что для Харькова их нужно не менее 1500. Цена одной от 1 млн долл.
Удастся ли России повторить "опыт" Харькова в других городах? Очень надеюсь, что нет.

Децентралізація опалення назріла давно шкода що вирішили її в такий спосіб. В Данії опалюють соломою від міні котелень будинки.

Централізоване теплопостачання у данському містечку Аунінг забезпечує котельня на біомасі, яка має надсучасну установку на соломі потужністю 12 МВт і температурним режимом 110 °C за максимального потоку і 40 °C зворотної.

https://uabio.org/news/uabio-news/13046/#:~:text=Централізоване%20теплопостачання%20у%20данському%20містечку,і%2040%20°C%20зворотної.

Пеллетные котлы на 800 кВт (для дома до 8000 кв. м)
Ціна 700 тис грн
https://xn--e1aamjjfht.com.ua/pelletnye ... na-800-kvt
Востаннє редагувалось Ukrainian в Пон 13 тра, 2024 00:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:49

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вот интересно, "бросивших позиции 125 ТРО" заставляли подписывать акты приёма-передачи под дулом пистолета или они пытаются таким образом оправдаться за оставление позиций?
І хто це у нас вороже іпсо розповсюджує так завзято?

Вы.
Когда голословно обвиняете Президента в том, что он соврал о фортификации в Харьковской области.
Ще один корисний ідіот
1 Я з Львова, 125 бригада ТРО - львівська, 5 сторінок тому описував що укріплення в бригади виключно ті які вони викопали самостійно , тобто окопи і все.
При цьому зробив зноску- що інформація не по всіх 200 км, а по 10 км...
Населенний пунк я не називав, але джерелу вірю.
Звідки в львівянина джерела в бригаді сформованій у Львові - нафантазуй собі сам
2 По моїй дискусії з стм...
Прошу звернути увагу оточуючих
а - я цікавився чи є зворотній канал звязку в виборців Зеленського з Зеленським
б - я цікавився чому Зеленський поїхав на Харківський напрямок в квітні 2024 і заявив про наявність укріплень , в той час коли Буданов повинен був доповісти що орки планують атакувати Харківщину, а раз так то ймовірність прорива висока і таким чином вийде що Зеленський обдурив Українців
в - ще один поверхапайко в треуголці , незважаючи на свою дику ненависть як до мене так і до мого опонента стм - вирішив зробити СВІЙ ТУПИЙ висновок з дискусії в якій участі не приймав і теми не зрозумів...

Тому пояснюю для тих в кого вавка в голові замість мозку
Хоч я й заявляю що кінцевий результат нашої діяльності на 95% залежить від нас і 5% від влади...це не заперечує того , що у випадку коли влада на мій погляд робить дурні рішення-я зроблю так як робив лад і дейтройт все своє життя-засуну язик в пяту точку і з німими захватом буду їсти очима начальство
Я не те що залишаю за собою право озвучити ці помилки
я навіть шукаю варіанти як їх запобігти..

Але двом пенсіонерам з старчим маразмом- цього ж не зрозуміти...
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:53

  detroytred написав:Ти сьогодні весь день Верховного чехвостив за оті, як ти вказав 10 км вручну основної лінії оборони чи ні?
Бо - да, я твої оті діалоги лише по діагоналі бачив.
Шукаєш способів свалу...
Ти настільки примітив що читати дебати мої з стм повинен чотири рази на ніч і зранку ще раз повторити щоб зрозуміти 5% від прочитаного
а ти так як і кіосакі - прочитав по діагоналі і вже ІКАНАМІСТОМ став...
Перечитай що я відповів твоєму аналогу по розумовому розвитку-там більше менш добре описано..
але чур не по діагоналі, бо ще станеш радником Верховного....
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шойгу! Герасимов! Где Шойгу???
The_Rebel
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