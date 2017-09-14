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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81618162816381648165>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:17

❗️Якщо вистачатиме зброї на фронті, то й чоловіків бажаючих воювати стане більше, — Єрмак про мобілізацію в Україні

Також він зазначив, що жодна мобілізація в історії будь-якої країни не була популярною, тому труднощі нікого не здивують.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:18

  Hotab написав:
  UA написав:Злочини ТЦК відносяться до військових злочинів та не мать строку давності

За якою статтею?
Почніть з початку розділу 19 ККУ «Військові злочини».
Стаття 401. Поняття військового кримінального правопорушення

1. Військовими кримінальними правопорушеннями визнаються передбачені цим розділом кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів.

Станом на 14.05 "військовослужбовці" ТЦК залучені до оповіщення населення.
Можуть листівки на вулиці роздавати, можуть агітувати населення, і все.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:20

  Hotab написав:
  UA написав:Злочини ТЦК відносяться до військових злочинів та не мать строку давності

За якою статтею?
Почніть з початку розділу 19 ККУ «Військові злочини».
Стаття 401. Поняття військового кримінального правопорушення

1. Військовими кримінальними правопорушеннями визнаються передбачені цим розділом кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів.

Свої відмазки для женевської конвенції не проканає:

1945 році Статут Нюрнберзького трибуналу визначив воєнні злочини як «порушення законів і звичаїв війни», назвавши ними такі діяння: вбивство цивільних осіб, жорстоке поводження з ними або їхнє переміщення, що здійснювалися на окупованих територіях; вбивство або жорстоке поводження з військовополоненими; вбивство заручників; розграбування суспільної чи приватної власності; безглузде знищення населених пунктів; руйнування, що не спричинені військовою необхідністю тощо (ст. 6 (b) Статуту).
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:36

  UA написав:
  Hotab написав:
  UA написав:Злочини ТЦК відносяться до військових злочинів та не мать строку давності

За якою статтею?
Почніть з початку розділу 19 ККУ «Військові злочини».
Стаття 401. Поняття військового кримінального правопорушення

1. Військовими кримінальними правопорушеннями визнаються передбачені цим розділом кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів.

Станом на 14.05 "військовослужбовці" ТЦК залучені до оповіщення населення.
Можуть листівки на вулиці роздавати, можуть агітувати населення, і все.

на ветке появился еще один "юрист", коллега Сенса)))
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:38

  Бетон написав:Після 18 травня не зможуть працювати водії міжнародних перевезень,... За його словами, через новий закон про мобілізацію, водії міжнародних рейсів відмовляються виходити в рейси або не повертаються в Україну.

Це правда. Є випадки, коли виїжджають за кордон, кидають вантажівку "де схотілося" і зникають у невідомому для роботодавця напрямку.
  Бетон написав:Незабаром це може призвести до певного колапсу не лише транспортної галузі в Україні, а й в економіці загалом.

Нещодавно хтось тут з піною в роті доводив, що "незамінних людей не буває!")))
Колапс транспортної галузі - це занадто, але товари здорожчають через проблеми з логістикою.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Це правда. Є випадки, коли виїжджають за кордон, кидають вантажівку "де схотілося" і зникають у невідомому для роботодавця напрямку.

А потім ті дами, що з дітьми, повертаються з ЄС до таких? Чи як ви там казала? :D
  fler написав:Колапс транспортної галузі - це занадто, але товари здорожчають через проблеми з логістикою.

Толі в ЄС погано, що тре сюди вертатись на ЗП в 250 баксів, щоб з голоду не вмерти. Да?

  UA написав:Можуть листівки на вулиці роздавати, можуть агітувати населення, і все.
Ну то це в теорії... А бусіфікація каже трохе про інше...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:54

репетиция парада на рф
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:58

  fler написав:
  Бетон написав:Після 18 травня не зможуть працювати водії міжнародних перевезень,... За його словами, через новий закон про мобілізацію, водії міжнародних рейсів відмовляються виходити в рейси або не повертаються в Україну.

Це правда. Є випадки, коли виїжджають за кордон, кидають вантажівку "де схотілося" і зникають у невідомому для роботодавця напрямку.
  Бетон написав:Незабаром це може призвести до певного колапсу не лише транспортної галузі в Україні, а й в економіці загалом.

Нещодавно хтось тут з піною в роті доводив, що "незамінних людей не буває!")))
Колапс транспортної галузі - це занадто, але товари здорожчають через проблеми з логістикою.

прийдеться перетерпіти 2-3 тижні, а потім ШІ з автопілотом
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:00

  UA написав:
  Hotab написав:
  UA написав:Злочини ТЦК відносяться до військових злочинів та не мать строку давності

За якою статтею?
Почніть з початку розділу 19 ККУ «Військові злочини».
Стаття 401. Поняття військового кримінального правопорушення

1. Військовими кримінальними правопорушеннями визнаються передбачені цим розділом кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів.

Станом на 14.05 "військовослужбовці" ТЦК залучені до оповіщення населення.
Можуть листівки на вулиці роздавати, можуть агітувати населення, і все.

Почитайте еще раз какой вопрос.
Hotab
 
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Кацапи викладають фото і відео купи бетонних трикутників просто навалених кучами в лісосмугах в районі Липців (харківської області)

Кошти освоїли...

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