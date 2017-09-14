Спецпредставитель () Ли Хуэй отчитался о третьем раунде челночной дипломатии по украинскому кризисуС 3 по 9 мая Ли Хуэй посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, где провел переговоры с дипломатами и высокопоставленными должностными лицами.До этого Ли Хуэй также общался с официальными лицами из Бразилии, Южной Африки, Индонезии, Казахстана и других стран.Китай провел углубленный обмен мнениями, и все стороны в целом согласны со следующими предложениями, выдвинутыми Китаем:1. Призвать к соблюдению трех принципов, а именно: приостановке военных действий, прекращению дальнейшей эскалации и недопущению провоцирования.2. Диалог и переговоры - единственный возможный способ разрешения украинского кризиса. Необходимо создать условия для возобновления прямого диалога и способствовать охлаждению и деэскалации ситуации до тех пор, пока не будет достигнуто всеобъемлющее прекращение огня.3. Увеличение объем гуманитарной помощи и предотвращение гуманитарного кризиса. Сторонам в конфликте следует избегать нападений на гражданское население и гражданские объекты, уважать основные права военнопленных. Поддерживать обмен военнопленными между сторонами конфликта.4. Противодействовать применению ядерного, биологического и химического оружия, предотвращать распространение ядерного оружия и избегать ядерного кризиса.5. Противостоять вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты, такие как атомные электростанции. Все стороны должны соблюдать международные законы, такие как Конвенция о ядерной безопасности, и решительно избегать техногенных ядерных аварий.6. Поддерживать международное энергетическое, финансовое, зерноторговое, транспортное и иное сотрудничество. Совместно поддерживать безопасность ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, энергетические объекты, оптические кабели. Обеспечивать стабильность глобальной производственной цепочки поставок.Все стороны согласились продолжать поддерживать связь и координацию.